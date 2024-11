Logo após Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, assinar o compromisso com o Flamengo pela viabilização da construção do estádio, Rodolfo Landim, presidente do clube, revelou uma reunião importante sobre o tema. Segundo o mandatário, ele terá um encontro na noite desta segunda-feira (25) para tratar sobre a venda dos naming rights da futura casa rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Rubro-Negro tem sequência-chave por melhor colocação nos últimos três Brasileiros

- A gente (diretoria do Flamengo) está conversando com muita gente. Pré-conversando. Não são só empresas, são as vezes instituições maiores do que empresas. Mas não quero adiantar muito não. Vou estar em São Paulo esta noite já conversando com gente lá. São muitas coisas que a gente já está começando a marcar a partir de agora - disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

Entenda o cenário

A comercialização dos naming rights do estádio do Flamengo será fundamental para a construção da estrutura. Afinal, o clube acredita que possa vender esse espaço, que levará o nome da arena, por R$ 1,5 bilhão. Assim, a ideia seria utilizar a maior parte desse valor para o investimento nas obras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Ao todo, a operação prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão. Além do valor da venda dos naming rights, o Flamengo também contará com o aporte do potencial construtivo, no valor de R$ 500 milhões.