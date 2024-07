Braz comete gafe ao falar sobre negociação com Claudinho e viraliza: “Por isso não contratou”

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 22:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braz cometeu uma gafe ao falar sobre a negociação do clube com Claudinho, do Zenit. Entrevistado, na manhã desta quinta-feira (18), Braz confundiu Alexander Medvedev, dirigente do Zenit, e Dimitri Medvedev, ex-presidente da Rússia. Nas redes sociais, o deslize não foi perdoado pelos torcedores!

- Um ponto que queria deixar claro, a pessoa que estamos conversando é o ex-presidente da Rússia. Tem a parte política, a parte esportiva, e não querem vender o jogador. Já houve situações como essa no Flamengo. Eles não querem vender o Claudinho, afirmou o dirigente aos jornalistas presentes.

No Instagram, um dos comentários dizia que esse foi um dos erros que levaram Braz a não conseguir finalizar a negociação com o meia.

É por isso que não contratou ainda , tá negociando com o cara errado 😂 — Comentou um torcedor.