Presidente do Zenit frustra planos do Flamengo em meio a interesse em Claudinho

Presidente do Zenit garantiu permanência de Claudinho na Rússia em meio a interesse do Flamengo (Foto: Divulgação/Zenit)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Zenit, Alexander Medvedev frustrou os planos do Flamengo com relação a contratação de Claudinho. Em entrevista à imprensa russa, o mandatário negou que o meia-atacante esteja próximo de uma saída.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Claudinho não vai a lugar nenhum - disse o presidente.

No último sábado (13), Claudinho conquistou o título da Supercopa da Rússia com o triunfo do Zenit por 4 a 2 sobre o Krasnodar. No fim da partida, o brasileiro despistou sobre o interesse do Rubro-Negro e não respondeu quando foi perguntado sobre a proximidade do fim de ciclo no país.

Além de Claudinho, o Flamengo conta com Lucas Paquetá e Marcos Antônio como objetivos na janela de transferências do meio de ano. O clube busca reforçar o elenco para o segundo semestre visando o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.