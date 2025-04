Ídolos do Flamengo participam de peneira realizada por Inteligência Artificial

A terceira e última etapa das seletivas do projeto “A Jornada”, desenvolvido pelo aplicativo CUJU, que promete revelar o primeiro atleta por meio da Inteligência Artificial na história, ocorreu no Kartódromo Internacional de Joinville. O ex-goleiro Júlio César e o ex-meio-campista Dejan Petkovic, ídolos do Flamengo, assim como Carlos Eduardo, ex-futebolista da Seleção Brasileira, estiveram presentes no local para avaliar os talentos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Ao todo, 96 atletas participaram da seleção, que garantiu vaga a nove jogadores para a final, que acontece no dia 07/06 em Itajaí, no estádio do Barra FC. Foram 40 partidas, disputadas em duelos 4x4 de 9 minutos. Além dos ex-jogadores, Felipe Ximenes, CEO do Joinville e colunista do Lance!, Márcio Tannure, ex-chefe do departamento médico do Flamengo e médico do UFC Brasil, Frajola e Tulinho, do canal Banheiristas, assim como os influencers Aladdin, Bolivinha e Isaac Xavier, também estiveram presentes para prestigiar o evento e analisar os participantes.

- O nível foi excelente. Vi muitas coisas interessantes desses jogadores que foram tornados visíveis pela IA. Não só eu, mas Petkovic e todos os juízes também. Tenho grandes expectativas para a final. Gostaria de parabenizar todo o evento, principalmente os participantes, que disponibilizaram seu tempo para realizar essas três grandes eliminatórias, pois sonham em se tornar jogadores profissionais, e suas famílias, que estão sempre os apoiando. Afinal, sabemos que é um caminho muito longo - comentou Júlio César, que se aposentou no Flamengo.

continua após a publicidade

Entre os meninos de 13 a 15 anos, Kauan Abreu, Pedro Nobile e Jorginho ficaram no pódio. Na categoria feminina, de 13 a 17 anos, Isabela Ohana, Jhulievily Alves e Taina Vitória foram as vencedoras. Pietro Arantes, Everton Maciel e Christian Oliveira ficaram com a Bola de Ouro do sub-15 e sub-16. Por fim, Iury Ere, Lucka Coelho e Luan Victor, do sub-17 e sub-18, carimbaram seus passaportes para a grande final.

Ex-goleiro Júlio César participou do evento (Foto: Green Fotografias)

Com as três seletivas finalizadas, em Florianópolis, Blumenau e Joinville, o projeto “A Jornada” confirmou seus 27 talentos para a última etapa, em Itajaí. Apesar dos vencedores da Bola de Ouro já terem sido definidos, ainda haverá uma distribuição de vagas para a final, entre os participantes das três peneiras, que serão selecionados por meio de uma combinação de suas performances ao vivo e da pontuação no CUJU.

continua após a publicidade

Na grande final, os atletas se enfrentarão no 11v11, padrão tradicional do futebol, em dois tempos de 20 minutos. Os jogadores serão avaliados de maneira individual, por meio de uma equipe formada por olheiros e pessoas relacionadas aos bastidores do futebol.