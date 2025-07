Saúl Ñíguez será jogador do Flamengo. O espanhol de 30 anos desembarca no Rio de Janeiro na quarta-feira (23) para assinar um contrato de 3 anos e meio com o Rubro-Negro. Sua incorporação ao clube carioca reforça a crença de que o futebol brasileiro é atrativo para jogadores europeus.

Na atual edição do Brasileirão, oito times têm pelo menos um atleta europeu em seu elenco. Alguns desses jogadores nascidos na Europa e que hoje atuam no Brasil, acumulam passagens pelas seleções principais de seus países. O Lance! lista os atletas europeus atuando na Série A do Brasileirão. Veja seus clubes:

Flamengo

Saúl Ñíguez, que já jogou pela seleção da Espanha, vai reforçar o Flamengo

Além de Saúl Ñíguez, o Flamengo tem Jorginho no elenco. Apesar de ter nascido no Brasil, o jogador se naturalizou italiano por se profissionalizar no futebol do país. Representando a seleção italiana, conquistou o título histórico da Eurocopa de 2021 e está no Flamengo desde junho de 2025. Ele vai reencontrar Saúl, que foi seu companheiro no Chelsea na temporada 2021-22.

Vasco

Nuno Moreira comemora seu gol no jogo do Vasco contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco foi um dos pioneiros na contratação de europeus nos últimos anos. O Cruzmaltino trouxe o meia Dimitri Payet, que disputou 38 partidas pela seleção da França, em agosto de 2023, para o futebol brasileiro. O meia se tornou o primeiro francês a balançar as redes no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o elenco do clube tem o português Nuno Moreira, que é titular absoluto com Fernando Diniz.

Corinthians

Memphis Depay comemora com Carrillo seu gol no jogo do Corinthians contra o Sport pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Corinthians é mais um time que se destaca no quesito europeus no futebol brasileiro. O time paulista conseguiu trazer o holandês Memphis Depay para o Brasil no segundo semestre de 2024 e o jogador, atual camisa 10 do Timão, caiu nas graças da torcida. Em 44 jogos, Depay tem 13 gols e 15 assistências e segue sendo convocado para a seleção da Holanda. O Corinthians também tem o espanhol Héctor Hernández em seu plantel.

continua após a publicidade

São Paulo

Cédric Soares fez sua estreia pelo São Paulo diante da Inter de Limeira, pelo Paulistão. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo tem o lateral-direto Cédric Soares em seu plantel para o Brasileirão de 2025. O português de 33 anos chegou ao clube neste ano e já disputou 27 jogos pelo Tricolor Paulista. Em sua carreira, o defensor tem 34 jogos e um gol marcado pela seleção de Portugal.

Grêmio

Braithwaite comemora gol pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Fora do Sudeste, o Grêmio também foi atrás de talentos europeus para qualificar seu elenco. O time gaúcho conta com o belga Francis Amuzu e com o dinamarquês Martin Braithwaite. O atacante de 34 anos chegou ao Grêmio no ano passado e é o artilheiro do Tricolor Gaúcho em 2025 com 13 gols marcados. Na segunda-feira (21), o Grêmio anunciou a renovação de contrato com o atacante até dezembro de 2027.

Ceará

Rafael Ramos, lateral do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O Ceará conta com o lateral-direito Rafael Ramos, que tem 30 anos e atua no Brasil há quatro anos. O português atuou pelo Corinthians por duas temporadas e se juntou ao Ceará em 2024, ainda na Série B. O jogador tem 46 jogos, um gol e três assistências pelo Vozão.

Vitória

Ruben Rodrigues foi contratado pelo Vitória em junho (Foto: Reprodução / X)

O Vitória é um dos clubes com mais jogadores europeus no elenco entre os times da Série do Brasileirão. O time baiano tem três atletas nascidos na Europa, dois em Portugal e um na Espanha. O trio é formado por Rúben Rodrigues, Rúben Ismael e Aitor Cantalapiedra. Apenas o primeiro da lista já estreou pelo clube contra o Bragantino no último domingo (20)

Sport

Gonçalo Paciência em Sport x Fortaleza. (foto: Rafael Vieira/AGIF)

O Sport empata com o Ceará no número de atletas europeus no elenco. O clube do Recife tem três portugueses em seu plantel: o zagueiro João Silva, o meia Sérgio Oliveira e o atacante Gonçalo Paciência. O trio está Sport desde o início do ano e cada um deles já disputou pelo menos 15 jogos pelo Leão.