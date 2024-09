Por que o equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo, está fora do jogo contra o Brasil?

Gonzalo Plata, em ação pela seleção equatoriana (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro

Novo reforço do Flamengo, Gonzalo Plata não foi convocado pelo Equador, país de origem do ponta, para os jogos contra Brasil e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Baladado após acertar com o Rubro-Negro, o jogador vive polêmica em sua terra natal. Entenda o motivo da ausência!

Em março, o atacante foi flagrado em uma boate nos Estados Unidos ao lado de Arboleda, do São Paulo, e Kendry Paéz durante uma Data Fifa. Apesar de o trio ter argumentado que era um momento de folga, a festa rendeu críticas da Federação Equatoriana e o jogador foi cortado da Copa América, não sendo convocado há cinco meses por sua seleção.

Em seu retorno à América do Sul, Gonzalo Plata deve lutar por uma vaga no Flamengo em busca de uma nova chance na carreira, uma vez que não vinha jogado no início da temporada com o Al-Sadd. Por estar fora da lista dos convocados, o atleta conseguirá ter um período de treinos com Tite antes de fazer sua estreia com a equipe carioca.

O Equador visita o Brasil, nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira, em Curitiba. Atualmente em sexto colocado nas Eliminatórias para o Mundial 2026, a Seleção segue no limite da classificação para a Copa de 2026.