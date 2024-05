O Tite segue sendo muito cobrado pela torcida do Flamengo (Foto: PhotoSport/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Dayrell Guimarães • Publicada em 10/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo, do técnico Tite, vai enfrentar o Corinthians, na tarde deste sábado (11), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador rubro-negro está no clube desde outubro de 2023 e ainda não enfrentou o Corinthians, seu ex-clube.

Isso é Flamengo! Aposte R$100 no Lance! Betting e fature mais de R$400 se o Rubro-negro vencer os dois tempos contra o Corinthians

Mesmo tendo conquistado o Campeonato Carioca, sofrendo apenas um gol em toda a competição, o Flamengo vive uma fase muito complicada. O clube está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro com oito pontos e em terceiro lugar no Grupo E da Libertadores com quatro pontos conquistados. Tal situação vem deixando o Tite muito pressionado e fazendo com que muitos torcedores já peçam a cabeça do treinador, em caso de derrota para o Corinthians, em casa.

O retrospecto do confronto é favorável ao clube carioca: 51 vitórias para o Flamengo, 24 empates e 43 vitórias para o Corinthians. E se tratando apenas de Campeonato Brasileiro o saldo é parecido: 30 vitórias para o Fla, 19 empates e 26 vitórias do Corinthians. Além disso, no Brasileirão de 2023, o Flamengo ganhou, no Maracanã e empatou, na Arena Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O último jogo do Tite à frente do Corinthians, foi no dia 4 de junho, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, de 2016. Na ocasião, o Timão venceu o Coritiba por 2 a 1, em casa. Em seguida, o mesmo aceitou o convite da CBF e virou treinador da Seleção Brasileira, após a demissão do Dunga.

Entre 1997 e 2009, o técnico teve o Corinthians como adversário 13 vezes por Juventude, Grêmio, São Caetano, Atlético, Palmeiras e Internacional. O retrospecto do treinador é positivo diante do clube paulista: foram sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 21 gols a favor e 13 gols contra.

O técnico Tite enfrentará o Corinthians em jogo de vida ou morte (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

A torcida do Flamengo está muito incomodada com os resultados, com a forma que time vem jogando, com as escolhas do Tite para o time titular e com as mexidas durante os jogos. As maiores críticas, sem dúvidas, são na manutenção do volante Gerson, durante os 90 minutos das partidas, a volta do lateral direito Wesley ao time titular, a insistência no 4-3-3 e nas frequentes preservações de titulares em jogos importantes.

Yuri neles! Aposte R$100 e fature mais de R$550 no Lance! Betting com gol de Yuri Alberto contra o Flamengo

Caso o Tite continue no Flamengo, ele terá uma sequência difícil no mês de maio. O rubro-negro vai encarar o Bolívar, no Maracanã, na quarta (15), o Vasco, fora de casa, no sábado (18), o Amazonas, também fora de casa, quarta (22), e o Millonarios, no Maracanã, terça (28).