Definido! Saiba o local do clássico entre Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Foto: Alexandre Durão







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Conhecido como Clássico dos Milhões, o confronto entre Vasco e Flamengo já tem data, horário e local marcado. Disputado pela sétima rodada do Brasileirão, o encontro acontecerá no sábado (18), às 21h, no Maracanã, com 50% de torcida e renda para cada uma das equipes. A torcida do Gigante da Colina ocupará o lado sul do estádio, com os Rubro-negros ficando do lado norte. O Vasco será responsável pela comercialização dos ingressos.

Iniciativa já aconteceu em 2023

Em 2023, Vasco e Flamengo já fizeram a mesma configuração. No primeiro turno, também com mando do Cruz-maltino, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1. Na segunda parte da competição, o Flamengo venceu de novo, mas por 1 a 0.

O Vasco não pode jogar em São Januário, porque um laudo da Polícia Militar proíbe, desde o ano passado, que clássicos regionais sejam disputados lá. Por causa da final da Libertadores no Maracanã em 2023, o clube conseguiu autorização excepcional para enfrentar o Botafogo em seu estádio.

(Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press) Agencia F8/Agencia F8

Vasco tentou o mesmo acordo com o Fluminense, mas não conseguiu

A falta de acordo entre o Vasco e o Fluminense para o jogo da 3ª rodada resultou na impossibilidade de o Vasco ter 50% de sua torcida no Maracanã. Como mandante do clássico do primeiro turno, o Flu teve direito a 90% da carga dos ingressos - e o mesmo ocorrerá a favor dos vascaínos no segundo turno. A discordância surgiu porque ambas as equipes desejam ficar no lado Sul do estádio, setor que o Tricolor afirmou que utilizará mesmo como visitante.

(Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Briga entre Flamengo, Fluminense e Vasco pelo Maracanã perto do fim

A briga entre a dupla Flamengo e Fluminense e o Vasco da Gama pelo controle do Maracanã chega ao fim nesta quarta-feira (8). O Governo do Estado do Rio de Janeiro irá abrir as propostas financeiras dos consórcios Fla-Flu e Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre) e revelar quem conseguiu a maior ponutação no processo de licitação, que já dura oito meses. Veja os detalhes!