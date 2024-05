Flamengo é o único brasileiro em lista dos 50 clubes mais valiosos do mundo

🔰 Quem está atrás do Flamengo?



Em 47º na lista, o Flamengo aparece na frente de Monterrey (MEX), San Jose Earthquakes (EUA) e Houston Dynamo (EUA). Há outros clubes tradicionais que ficaram fora do top 50 e, portanto, são considerados menos valiosos que o Rubro-Negro. Veja alguns exemplos:



- Sevilla (Espanha)

- Lazio (Itália)

- Olympique de Marseille (França)

- Bayer Leverkusen (Alemanha)

- Porto (Portugal)

- Sporting (Portugal)

- PSV (Holanda)



➡️ Os clubes com as maiores receitas do futebol brasileiro: veja ranking



📊 Os critérios



Para calcular o valuation (estimativa do valor de mercado) dos principais clubes de futebol do mundo, o Sportico usa como base as receitas totais de cada time, de acordo com demonstrações financeiras disponíveis publicamente.



O faturamento total, então, é aplicado a um multiplicador específico para cada clube, que varia de acordo com diversos fatores: histórico de vendas, mercado em que se encontra, força da marca, desempenho em campo e instalações, por exemplo. Esta é a métrica padrão para avaliar o valor de clubes e empresas.



Além disso, o site realizou entrevistas com especialistas em finanças de times, incluindo banqueiros, advogados e investidores que trabalham ativamente em transações de futebol