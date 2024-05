Tite no comando do Flamengo. (Foto: Raul Arboleda / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro

Com a derrota para o Palestino, na última terça (7), o Flamengo, treinador por Tite, saiu na zona de classificação do Grupo E para as oitavas de final da Libertadores 2024. O resultado, além de deixar o clima com a torcida mais pesado, resultou numa marca negativa para para a equipe.

Com os 4 pontos conquistados nos primeiros 4 jogos, o clube conseguiu igualar as duas piores campanhas deste século na fase de grupos: apenas em 2002 e 2014 se viram situações parecidas. Em ambas as ocasiões, o Rubro-Negro acabou sendo eliminado ainda nesta fase.

Carlos Alberto Torres comandando treino na Gávea, em 2002. (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!)

Em 2002, comandados por Carlos Alberto Torres, a Nação viu seu time amargar a lanterna do seu grupo, tendo como rivais o Once Caldas-COL, a Universidad Católica-CHI e o Olimpia-PAR que acabou sendo o campeão naquela edição. Com apenas 1 vitória e 1 empate, finalizou com 4 pontos e se despediu precocemente. Porém com uma diferença que pode pesar a favor do Rubro-Negro neste ano, há 22 anos, o clube fez suas duas últimas partidas fora de casa e acabou derrotado no Chile e no Paraguai, neste ano, decide no Maracanã contra Bolívar e Millonarios.

Jayme de Almeida no comando do Flamengo, em 2014. (Foto: AFP / YASUYOSHI CHIBA)

Já há 10 anos, com Jayme de Almeida sendo o treinador da vez, e com o mesmo Bolívar no grupo, além de León-MEX e Emelec-EQU, o Flamengo fez campanha melhor do que em 2002, chegou na última rodada com 7 pontos e viu a classificação escapar em casa, perdendo para o clube mexicano, em jogo movimentado por 3x2. Além disso, assim como hoje, o Bolívar liderava o grupo e acabou chegando até as semifinais da competição, caindo apenas para o campeão, San Lorenzo.

Neste ano o Flamengo ainda tem 2 jogos pela frente, ambos em casa, contra Bolívar e Millonarios. Além de não depender apenas de si, o Flamengo precisa de uma combinação de resultados e tem como principal rival, o Palestino, que deve lutar pela 2ª vaga, uma vez que o Bolívar já está virtualmente classificado.

