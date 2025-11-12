Flamengo 130 anos: Zinho revisita raízes no clube que transformou a sua história

Um dos principais clubes formadores do futebol brasileiro, com o slogan "Craque, o Flamengo faz em casa", o Rubro-Negro completa 130 anos neste sábado (15). Para celebrar mais um ano de história flamenguista, o Lance! conversou com Zinho, uma das pratas da casa do clube carioca. O ex-jogador será um dos participantes do documentário que o Lance! está produzindo para a data especial.

Zinho, nome pelo qual é conhecido Crizam César de Oliveira Filho, chegou ao Flamengo em 1986. No ano seguinte, fez parte da conquista histórica da Copa União. Assim como Sávio, que também estará no documentário do Lance!, ele também externou a sua gratidão ao clube da Gávea.

— Se for para escolher um momento marcante, vou lembrar da base. Chegando no Flamengo, de Nova Iguaçu, de chinelinho de dedo para fazer o meu teste e começar a minha história. Tinha 11 anos de idade. Passei por todas as categorias, até chegar ao profissional. Eu tive esse sonho lá com 11 anos, chegando na Gávea, olhando meus ídolos. Flamengo campeão do mundo, na época de 80 — iniciou Zinho ao Lance!.

Zinho ao lado de Ronaldinho Gaúcho no período que trabalhou no Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

— Gratidão. Gratidão eterna ao Flamengo, que me formou, não só como atleta, mas ajudou na minha formação como ser humano. O Flamengo me abençoou, pagava colégio pra mim. Através do Flamengo, alí no meu início, com ajuda de custo, já abençoava minha casa, minha família. Então, é uma eterna gratidão — completou.

Zinho ficou no Flamengo até 1992, quando foi contratado pelo Palmeiras, clube onde viveu outra fase brilhante de sua carreira. Posteriormente, em 2004, voltou ao Rubro-Negro com planos de se aposentar no clube, o que não aconteceu.

Retorno como dirigente

Após pendurar as chuteiras, Zinho assumiu o cargo de diretor de futebol do Flamengo em 2012, no dia 11 de maio. Pouco mais de sete meses depois, o ex-jogador pediu demissão. Na época, não avançou nas negociações com o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que assumiu o clube em 2013.

Números de Zinho pelo Flamengo

Jogos - 469;

Gols - 63.

Títulos de Zinho pelo Rubro-Negro

Campeonato Carioca: 1986, 91 e 2004;

1986, 91 e 2004; Taça Guanabara: 1988, 89 e 2004;

1988, 89 e 2004; Taça Rio: 1986 e 91;

1986 e 91; Campeonato Brasileiro: 1987 e 92;

1987 e 92; Copa do Brasil: 1990.

Documentário Lance!: 130 anos do Flamengo

O documentário que o Lance! está preparando sobre os 130 anos do clube carioca será lançado no próximo sábado, dia do aniversário do Rubro-Negro.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.