Saúl Ñíguez quer seguir os passos de Filipe Luís no Flamengo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meio-campista de 30 anos revelou o sonho de ser treinador no futuro e vê o ex-companheiro e atual comandante como exemplo, mas apontou as dificuldades que prevê na jornada após se aposentar como jogador.

— Logicamente, eu gostaria de ser treinador. Mas uma coisa é você querer ser treinador, e outra é realmente conseguir. Porque, mesmo que na minha cabeça eu tenha muitas ideias e ache que vou ser o melhor treinador do mundo, é preciso ser capaz de transmitir isso aos jogadores. Precisa acreditar em si mesmo para que os jogadores também acreditem, e isso não é fácil. Fazer como o Filipe faz, por exemplo, tendo jogadores no elenco com quem você jogou… para mim, isso parece ser o mais difícil — contou o camisa 8.

Relação com Filipe Luís

O espanhol detalhou, ainda, a influência de Filipe Luís para a chegada dele ao Flamengo. Saúl afirma que o técnico rubro-negro foi parte fundamental na decisão de vir ao Brasil, mas que não precisou ser convencido pelo treinador. A presença do ex-companheiro de Atlético de Madrid já era a confiança necessária para o meio-campista e sua família.

— O Filipe Luís era uma parte muito importante. As pessoas pensam que ele precisou me convencer a vir para o Flamengo, mas não tivemos que falar nada. Ele só me mandou uma foto dos campos de treinamento e, quando eu respondi, ele nem me escreveu de volta. O Filipe era importante no meu pensamento porque a família dele conhecia a minha, minha esposa ficaria mais tranquila tendo alguém conhecido por perto. Apesar da relação que eu tenho com o Filipe, quando você conhece um treinador, isso te dá tranquilidade para escolher o destino — declarou.

Saúl cita outros fatores como fundamentais para a escolha "não tão difícil assim" de se juntar ao Rubro-Negro. Mesmo com propostas mais vantajosas financeiramente — como do Beşiktaş, da Turquia —, as similaridades do Brasil com a Espanha e a grandeza do Flamengo foram facilitadores.

— A única coisa que eu conhecia de verdade sobre o Brasil e o Flamengo era o Filipe como jogador do Atlético de Madrid. Quando ele veio, sempre falava maravilhas. A decisão não foi tão difícil assim. É verdade que, financeiramente, recusei ofertas muito maiores, mas no fim das contas eu tinha muito mais facilidades aqui: o idioma, o clima, as escolas com opções de colégios internacionais. Isso era muito bom para a minha família. No final, o Flamengo te facilita tudo. Um clube com tantos milhões de torcedores, tantos títulos, tanta grandeza… isso te deixa a escolha muito mais fácil. Com todas essas razões juntas, foi muito simples escolher — completou.

Saúl, jogador do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

