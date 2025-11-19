Saúl Ñíguez chegou ao Flamengo há apenas quatro meses, mas já parece entender os problemas do futebol brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o espanhol criticou a qualidade da arbitragem e dos gramados do Brasil e afirmou que o país está muito atrasado em comparação à Europa nesses aspectos.

O meio-campista apontou diferenças entre o nível dos árbitros brasileiros e os do Velho Continente. Ele cita o lance em que Memphis Depay, do Corinthians, foi punido com cartão amarelo por subir em cima da bola em partida contra o Palmeiras como exemplo de má arbitragem.

— Sim, muito (Brasil está atrasado no nível de arbitragem e gramados). Muito, muito, muito. Especialmente na arbitragem, é tudo muito diferente lá (na Europa). Muito diferente. O nível aqui é muito mais baixo do que na Europa inteira. Não na Espanha, porque também não digo tenha os melhores árbitros, mas na Champions, na Inglaterra, os árbitros deixam o jogo fluir. Aqui, mostraram uma vez um cartão amarelo para o Memphis Depay por colocar os pés em cima da bola. São coisas que você não imagina que possam acontecer no Brasil. Não faz sentido nenhum — disparou Saúl.

O camisa 8 rubro-negro também desaprova o estado dos gramados no Brasil. Citando como exemplos o uso de grama artificial e o próprio Maracanã, casa do Flamengo, o espanhol afirma que é os campos "duros" prejudicam o nível do futebol apresentado e cobrou melhores condições.

— O gramado é a mesma coisa. Você tem que colocar as melhores instalações e as melhores condições para desenvolver o futebol da melhor forma possível. Assim como o gramado artificial, por exemplo, o gramado do Maracanã não pode ser tão duro. Não dá para jogar, a bola não corre igual. Isso faz com que o nível do futebol seja pior só por causa do gramado — declarou o jogador.

Saúl aponta, ainda, uma possível solução para o problema dos gramados do futebol brasileiro. O meio-campista relembra que, na Espanha, a La Liga destina fundos para ajudar os clubes a melhorar as instalações, como estádios e centros de treinamento.

— Existem clubes que, economicamente, não conseguem ter o melhor gramado, mas os que conseguem precisam manter. A liga precisa dar esse apoio, como fizeram na Espanha. Nos últimos quatro anos, se não me engano, mudou e melhorou muito, porque entrou um fundo que deu dinheiro aos clubes exclusivamente para instalações esportivas, seja o CT ou o estádio. Isso faz tudo melhorar um pouco e, no final, atrair mais pessoas. É importante que, por exemplo, um jogador europeu que venha jogar no Brasileirão saiba que vai encontrar campos de grama artificial, algo que na Europa não existe — concluiu.

Saúl, jogador do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

