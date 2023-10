Encerrado o jejum de gols de Pedro pelo Flamengo. Após um mês e meio sem estufar as redes - desde 13 de agosto, contra o São Paulo -, o camisa 9 voltou a marcar, neste sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã. Resultado que acabou também com uma sequência do time de quatro jogos sem ganhar na temporada.



De quebra, Pedro se tornou o sexto maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, empatando com ninguém menos do que Romário no ranking geral. Agora, são 37 gols para cada um na principal competição nacional. O Baixinho, porém, precisou de menos jogos do que o atual goleador: 62x103.



Desde que chegou à Gávea, em 2020, o centroavante já estufou as redes 98 vezes com a camisa rubro-negra, sendo 28 em 2023. O atacante agora está a apenas um tento de igualar seu recorde de gols estabelecido no ano passado, quando fez 29.



MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO BRASILEIRO



1º - Zico - 135 gols

2º - Gabigol - 67 gols

3º - Bruno Henrique - 44 gols

4º - Bebeto - 41 gols

5º - Renato Abreu - 40 gols

6º - Romário - 37 gols

Pedro - 37 gols

8º - Nunes - 34 gols

9º - Petkovic - 31 gols

10º - Arrascaeta - 29 gols

Tita - 29 gols

Léo Moura - 29 gols