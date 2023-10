Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo no sábado (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão, o treinador Rogério Ceni, do Bahia, concedeu entrevista coletiva. Questionado sobre as semelhanças entre sua saída do Rubro-Negro e a de Jorge Sampaoli, demitido na quinta-feira (28), Ceni afirmou que as situações são distintas e lembrou que conquistou três títulos com o clube carioca (Brasileiro 2020, Carioca 2021 e Supercopa 2021).