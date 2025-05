Filipe Luís justifica escalação do Flamengo contra o Botafogo-PB: ‘Não gosto de poupar’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís explicou por que utilizou a maioria das principais peças do elenco diante do Botafogo-PB nesta quarta-feira (21), pela Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 2 no Maracanã, ele afirmou que não gosta de poupar atletas e, por isso, utiliza sempre "o que tem de melhor".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Sempre coloco aquilo que eu acho que tenho de melhor para vencer o jogo. Na última partida não pude contar com alguns jogadores, seja por lesão ou indicação do departamento médico. Outros jogadores não tiveram condição de terminar, caso do Bruno Henrique contra o Botafogo. Eu já falei uma vez, não gosto de poupar, não é do meu perfil. Só que às vezes é inevitável que aconteçam essas lesões, esses jogadores que não conseguem estar prontos para performar durante o jogo. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, escolhi o que tinha de melhor — respondeu o técnico Rubro-Negro.

— Não subestimo nenhum adversário, acredito que todos são difíceis. Contra o Central Córdoba, por exemplo, que vocês disseram que era muito fraco, demonstrou para gente e ganhou aqui dentro. Meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado e depois, se desse, oportunizar. Acho que a equipe fez um grande primeiro tempo, controlamos o jogo, fizemos boas jogadas e os gols, jogadores se reencontraram com os gols. Depois, conforme foram passando os minutos, o adversário tinha uma arma importante, os contra-ataques, o ataque aos espaços e acabam fazendo os gols. Acho que foi um jogo muito bom para dar oportunidade para esses jogadores que vem jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança — completou Filipe Luís.

continua após a publicidade

Utilização da base do Flamengo

O treinador do Flamengo comentou também a utilização de jogadores das categorias de base. Ele exaltou os jovens, relembrando que trabalhou com a maioria no sub-17 e sub-20.

— A base é sempre importante. Conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores no sub-17 e sub-20. Consegui dar minutos a alguns deles para se ambientarem com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. Principalmente porque temos, sempre que puder, oportunizar a base. Sabemos que é importantíssimo porque é como se tivéssemos contratado jogadores novos. Tê-los rendendo é sempre importante para nós — disse o técnico.

continua após a publicidade

Filipe Luís falou, ainda, especificamente sobre Lorran. O meia-atacante voltou a entrar em campo pelo profissional pela primeira vez desde janeiro, no Campeonato Carioca, após período de volta no sub-20.

— Falei do Lorran em duas perguntas na última coletiva e antes do último jogo. É o que falo sempre: falem no campo. Não importa se tem 16, 17, 36 ou 37, quem estiver melhor terá minutos. O Lorran está muito bem no sub-20, hoje teve minutos e foi bem. Gostei dele no jogo. Tem de continuar jogando bem. Não pode relaxar. Se relaxar um treino, um jogo, eu estou vendo tudo. Os jogadores falam no campo e quem é mais regular e joga melhor, mais minutos vai ter. Quem não está tão bem não terá tantos minutos, simples assim.