Danilo dispara sobre Seleção durante jogo do Flamengo: ‘Importa zero ou menos’

Zagueiro do Flamengo, Danilo se irritou ao ser questionado sobre estar na pré-lista da Seleção Brasileira no intervalo da partida contra o Botafogo-PB nesta quarta-feira (21), no Maracanã. O jogo é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, e o Rubro-Negro vencia por 3 a 1 ao fim da primeira etapa, e o camisa 13 abriu o placar.

O defensor foi perguntado sobre a animação de estar entre os possíveis convocados de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (26), além do resultado construído diante do Belo. Em resposta, ele afirmou que a Seleção não importava naquele momento.

— Seleção hoje importa zero ou menos. O que importa é o nosso comportamento hoje, independente do primeiro resultado. Com todo respeito ao Botafogo, a gente tinha esse objetivo de entrar concentrado e tentar de certa forma pressionar o tempo inteiro. Temos que nos cobrar. Não podemos tomar um gol desse por desorganização defensiva nossa, e eu primeiro. Temos que melhorar — declarou Danilo à "Amazon Prime".

O jogador do Flamengo se referiu ao gol de Henrique Dourado, que diminuiu o placar para o Botafogo-PB antes do intervalo. No lance, o atacante do Belo saiu cara a cara com o goleiro Matheus Cunha, livre de marcação. A partida terminou em vitória do Rubro-Negro por 4 a 2.

