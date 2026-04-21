Arrascaeta se reaproxima do gol e deslancha no Flamengo de Jardim

Giorgian de Arrascaeta vive grande fase no Flamengo. O uruguaio cresceu de produção na temporada e soma três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos, todos com vitória rubro-negra. O bom momento do camisa 10 é acompanhado pela evolução da equipe sob o comando de Leonardo Jardim.

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O Mais Querido vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Entre Brasileirão e Libertadores, o time superou Santos, Cusco FC, Fluminense, Independiente Medellín e Bahia, e Arrascaeta tem retomado o protagonismo já costumeiro.

Os números ajudam a explicar o bom momento do uruguaio. Antes da chegada de Leonardo Jardim, o camisa 10 também havia feito três gols nesta temporada, em oito jogos disputados com Filipe Luís. Contudo, a diferença está na participação ofensiva do meia: com o português, Arrascaeta passou se aproximar mais do gol e finalizar mais vezes, a exemplo do que fez ao longo de 2025.

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Além disso, considerando as duas assistências que deu já com o novo técnico, o ídolo do Flamengo precisa de menos minutos para participar de um gol em relação ao início da temporada. Confira abaixo a comparação.

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Números de Arrascaeta pelo Flamengo em 2026

Antes de Leonardo Jardim:

8 jogos (5 titular) 3 gols 178 mins p/ participar de gol 2.5 passes decisivos por jogo 0.2 grandes chances criadas por jogo 1.9 finalizações (0.4 no gol) por jogo 0.6 dribles certos por jogo 43% eficiência nos duelos 1.5 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.04

Com Leonardo Jardim:

9 jogos (8 titular) 3 gols 2 assistências 123 mins p/ participar de gol 2.2 passes decisivos por jogo 0.2 grandes chances criadas por jogo 2.8 finalizações (1.2 no gol) por jogo 0.6 dribles certos por jogo 55% eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.32

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O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (22) e encara o Vitória no Maracanã, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A expectativa é que o técnico Leonardo Jardim rode o elenco, e alguns nomes considerados titulares, como Arrascaeta, podem ser preservados.

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Arrascaeta durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo x Vitória

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