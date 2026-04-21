Arrascaeta se reaproxima do gol e deslancha no Flamengo de Jardim
Camisa 10 tem sequência de boas atuações e volta a ser decisivo para o Rubro-Negro
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Giorgian de Arrascaeta vive grande fase no Flamengo. O uruguaio cresceu de produção na temporada e soma três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos, todos com vitória rubro-negra. O bom momento do camisa 10 é acompanhado pela evolução da equipe sob o comando de Leonardo Jardim.
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O Mais Querido vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Entre Brasileirão e Libertadores, o time superou Santos, Cusco FC, Fluminense, Independiente Medellín e Bahia, e Arrascaeta tem retomado o protagonismo já costumeiro.
Os números ajudam a explicar o bom momento do uruguaio. Antes da chegada de Leonardo Jardim, o camisa 10 também havia feito três gols nesta temporada, em oito jogos disputados com Filipe Luís. Contudo, a diferença está na participação ofensiva do meia: com o português, Arrascaeta passou se aproximar mais do gol e finalizar mais vezes, a exemplo do que fez ao longo de 2025.
Além disso, considerando as duas assistências que deu já com o novo técnico, o ídolo do Flamengo precisa de menos minutos para participar de um gol em relação ao início da temporada. Confira abaixo a comparação.
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Números de Arrascaeta pelo Flamengo em 2026
Antes de Leonardo Jardim:
- 8 jogos (5 titular)
- 3 gols
- 178 mins p/ participar de gol
- 2.5 passes decisivos por jogo
- 0.2 grandes chances criadas por jogo
- 1.9 finalizações (0.4 no gol) por jogo
- 0.6 dribles certos por jogo
- 43% eficiência nos duelos
- 1.5 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 7.04
Com Leonardo Jardim:
- 9 jogos (8 titular)
- 3 gols
- 2 assistências
- 123 mins p/ participar de gol
- 2.2 passes decisivos por jogo
- 0.2 grandes chances criadas por jogo
- 2.8 finalizações (1.2 no gol) por jogo
- 0.6 dribles certos por jogo
- 55% eficiência nos duelos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 7.32
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O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (22) e encara o Vitória no Maracanã, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A expectativa é que o técnico Leonardo Jardim rode o elenco, e alguns nomes considerados titulares, como Arrascaeta, podem ser preservados.
Flamengo x Vitória
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