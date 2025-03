Jogador do Flamengo encanta torcedores e o técnico Filipe Luís

O empate do Flamengo com o Internacional por 1 a 1 contou com uma grata surpresa aos torcedores do time carioca. Afinal, Wallace Yan, revelado pelo clube, foi utilizado pelo técnico Filipe Luís no segundo tempo, e não desperdiçou a oportunidade. O jovem recebeu elogios dos rubro-negros e do próprio treinador.

O atacante entrou na partida contra o Colorado aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Bruno Henrique. Com muita velocidade e personalidade, não se intimidou em campo e mostrou o seu valor.

Elogios do treinador 👔

Após a partida no Maracanã, o técnico Filipe Luís, durante a coletiva de imprensa, enalteceu a ambição de Wallace Yan em campo, e detalhou a sua confiança no atleta.

- Wallace é um jogador que tem muita ambição e vontade de vencer. A gente nota isso quando entra em campo, a gente nota isso. Faz até mais do que a gente pede. Conheço muito bem. Vem melhorando muito e vem treinando muito bem. Me dá confiança nos treinos de que posso contar e hoje demonstrou isso, que é uma peça importante no plantel. Mais uma peça de ataque, que o Flamengo fabricou. Conto com ele, um jogador importante para mim. Se não tiver minutos aqui, vai ter no Sub-20 porque vai continuar se desenvolvendo. Nas faltas dos atacantes, é um jogador confiável e perigoso - disse Filipe Luís.

Wallace Yan durante o jogo do Flamengo contra o Internacional (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Fala, Wallace Yan 🗣️

O Garoto do Ninho revelou pedido do técnico rubro-negro e citou a confiança que Filipe tem nele.

- O Filipe (Luís) pediu para eu entrar e dar mais velocidade no jogo. Tive duas oportunidades ali, mas agora é trabalhar para melhorar. Sempre entro em campo motivado, pela confiança que o Filipe me passa, então eu entrei tranquilo e sabendo o que precisava fazer - afirmou.

Confira os números de Wallace Yan contra o Internacional

19 minutos jogados

1/1 passe certo

4/4 duelos ganhos

1 passe decisivo

2 finalizações

3 faltas sofridas

Veja postagens de torcedores sobre o jogo do Garoto do Ninho

