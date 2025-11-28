Palmeiras x Flamengo: Léo Pereira fala de provocação com Vitor Roque

Na coletiva antes de Palmeiras x Flamengo, Léo Pereira foi perguntado sobre a ação de publicidade que teve com Vitor Roque nas redes sociais. O zagueiro rubro-negro foi questionado se existe alguma provocação entre os dois. Os times se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, no Peru.

continua após a publicidade

— Não tem nem o que comentar sobre isso. Foi uma publicação, uma ação de publicidade mesmo. (Vitor Roque) é meu colega é de trabalho, a gente se dá super bem, não tenho provocação nenhuma. Eu acho que essas coisas da extra-campo não vão entrar de forma alguma lá dentro. Tanto ele como eu estamos focados em dar o nosso melhor para ambos os clubes. Eu encaro dessa forma e acredito que ele também.

Como foi o treino do Flamengo?

➡️Clima leve e foco na decisão: o último treino do Flamengo antes da final; assista

A delegação chegou ao CT la Videna às 9h30, no horário de Lima (11h30 de Brasília), debaixo de um céu azul e sol forte de cerca de 23 graus. Dúvida para a final, o atacante Pedro foi com o time para o treino, mas ficou na academia por mais tempo, fazendo trabalhos específicos, enquanto os demais jogadores foram para o campo.

continua após a publicidade

➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Antes do aquecimento, Pulgar, Michael, Everton Cebolinha e Wallace Yan jogaram "futmesa" até que a comissão apitasse o início do treino. O zagueiro Léo Ortiz, que não joga desde a classificação sobre o Racing, na Argentina, treinou normalmente, sem limitações. A expectativa é que ele seja titular na decisão.

➡️ Exclusivo: Diego Ribas relembra título do Flamengo de 2019 e enaltece Filipe Luís nas vésperas da decisão

O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras, no Brasileirão, e atuou "no sacríficio" no jogo de ida da semifinal. Já Pedro, recuperado da lesão no braço, mas ainda com imobilização, sofreu uma nova contusão, dessa vez muscular, que pode tirá-lo da decisão.

continua após a publicidade

Comandado por Filipe Luís e Rodrigo Caio, campeões em 2019 no mesmo local, o dia começou com a clássica roda de "bobinho". Depois, fizeram atividades de passes rápidos e movimentação.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo