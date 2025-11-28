Palmeiras x Flamengo: Léo Pereira fala de provocação com Vitor Roque
Times decidem a Libertadores neste sábado (29)
- Matéria
- Mais Notícias
Na coletiva antes de Palmeiras x Flamengo, Léo Pereira foi perguntado sobre a ação de publicidade que teve com Vitor Roque nas redes sociais. O zagueiro rubro-negro foi questionado se existe alguma provocação entre os dois. Os times se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, no Peru.
Fala de Filipe Luís antes de Palmeiras x Flamengo repercute: ‘Estratégia’
Fora de Campo
Flamengo x Palmeiras: Filipe Luís quebra silêncio sobre Pedro na final
Flamengo
Libertadores: Bap, presidente do Flamengo, participa de evento da torcida em Lima
Flamengo
— Não tem nem o que comentar sobre isso. Foi uma publicação, uma ação de publicidade mesmo. (Vitor Roque) é meu colega é de trabalho, a gente se dá super bem, não tenho provocação nenhuma. Eu acho que essas coisas da extra-campo não vão entrar de forma alguma lá dentro. Tanto ele como eu estamos focados em dar o nosso melhor para ambos os clubes. Eu encaro dessa forma e acredito que ele também.
Como foi o treino do Flamengo?
➡️Clima leve e foco na decisão: o último treino do Flamengo antes da final; assista
A delegação chegou ao CT la Videna às 9h30, no horário de Lima (11h30 de Brasília), debaixo de um céu azul e sol forte de cerca de 23 graus. Dúvida para a final, o atacante Pedro foi com o time para o treino, mas ficou na academia por mais tempo, fazendo trabalhos específicos, enquanto os demais jogadores foram para o campo.
➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Antes do aquecimento, Pulgar, Michael, Everton Cebolinha e Wallace Yan jogaram "futmesa" até que a comissão apitasse o início do treino. O zagueiro Léo Ortiz, que não joga desde a classificação sobre o Racing, na Argentina, treinou normalmente, sem limitações. A expectativa é que ele seja titular na decisão.
➡️ Exclusivo: Diego Ribas relembra título do Flamengo de 2019 e enaltece Filipe Luís nas vésperas da decisão
O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras, no Brasileirão, e atuou "no sacríficio" no jogo de ida da semifinal. Já Pedro, recuperado da lesão no braço, mas ainda com imobilização, sofreu uma nova contusão, dessa vez muscular, que pode tirá-lo da decisão.
Comandado por Filipe Luís e Rodrigo Caio, campeões em 2019 no mesmo local, o dia começou com a clássica roda de "bobinho". Depois, fizeram atividades de passes rápidos e movimentação.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
- Matéria
- Mais Notícias