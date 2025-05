Palmeiras x Flamengo: Danilo opina sobre jogar no gramado sintético

A próxima partida do Flamengo será contra o Palmeiras. As equipes entram em campo no domingo (25), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O jogo no Allianz Parque, em São Paulo (SP), marcará a primeira vez em que Danilo, defensor rubro-negro, jogará em um gramado sintético. Após a vitória no meio da semana pela Copa do Brasil, ele abordou o tema, comparando com a grama natural.

- Eu nunca joguei no gramado sintético, nem sei te falar. Realmente, eu acredito que jogar no gramado natural é sempre melhor. Essa é a minha opinião, não tenho nenhum problema em falar isso. Mas é o que tem, é o que a gente vai jogar contra Palmeiras. Não é nenhuma novidade, a gente já sabia que ele iria jogar lá - disse Danilo, zagueiro do Flamengo.

Nesta temporada, o Flamengo atuou uma única vez em gramado sintético. Foi na semifinal do Campeonato Carioca, quando enfrentou o Vasco no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, Danilo ficou fora da partida por conta de um incômodo muscular.

Danilo em ação pelo Flamengo (Foto: GIlvan de Souza/CRF)

Danilo deve começar no banco em Palmeiras x Flamengo

Após ser titular na Copa do Brasil, ao lado do jovem João Victor, Danilo deve começar no banco contra o time paulista. Afinal, Léo Ortiz e Léo Pereira devem formar a dupla de zaga.

Danilo projeta confronto entre Flamengo e Palmeiras, e comenta calendário

Ainda após a partida contra o Botafogo-PB, o defensor comentou a quantidade de jogos do calendário brasileiro, tema abordado recorrentemente pelo técnico Filipe Luís. Além disso, projetou o confronto em São Paulo.

- A gente já sabia que o calendário seria difícil. Isso é um debate para outro momento, porque não cabe aos treinadores e jogadores debater isso. Isso tem que ser um debate muito mais profundo para quem faz futebol. A gente já sabia disso, o calendário é igual para todos e a gente tem que arrumar mecanismos e ferramentas para que a gente possa, de certa forma, estar o mais fresco possível em cada jogo. E, sem dúvida nenhuma, é um confronto importante onde a gente precisa vencer para poder seguir ali em cima da tabela - refletiu.

