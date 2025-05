Michael, do Flamengo, entra no radar de clube do Catar; confira o cenário

Michael é um dos jogadores que podem deixar o Flamengo na janela de transferências do meio do ano. Afinal, o atacante rubro-negro está na mira de clubes do Brasil e do exterior. O último que demonstrou interesse pelo Robozinho da Gávea foi o Al-Duhail, do Catar.

Segundo o canal "Flazoeiro", dirigentes do clube catari estudam a possibilidade de formalizar uma proposta pelo atleta do Flamengo.

Michael de saída do Flamengo?

Desde o seu retorno ao Flamengo, sem custos para o clube, já que o atleta estava livre no mercado, Michael não conseguiu emplacar uma grande sequência pela equipe. No início do ano, chegou a ser sondado por outros clubes, mas permaneceu no Rubro-Negro.

Em caso de uma proposta oficial, o Flamengo analisará. A tendência é que não ofereça resistências. Afinal, uma possível saída do atacante abriria espaço para a contratação de um jogador para beirada do campo. O entendimento interno é que Michael não atendeu às expectativas.

Saídas e chegadas no Flamengo

Em reuniões do Conselho Deliberativo no primeiro semestre de 2025, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou que alguns jogadores deixarão o clube no meio do ano para chegada de reforços. O principal motivo seria o caixa desbalanceado, por conta dos investimentos feitos pela diretoria anterior na janela final de 2024.

O Lance! apurou que o plano de negociar jogadores, porém, não deve entrar em prática tão cedo. Mesmo com interesse de abrir espaço no elenco, o Flamengo enxerga que isso só deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho.

A janela de transferências, após o torneio, ficará aberta de 10 de julho a 2 de setembro.

