O Flamengo não saiu do 0 a 0 com o Goiás, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e corre o risco de deixar a zona de classificação para a Libertadores ainda esta rodada. Após o duelo, Pablo avaliou a atuação do Rubro-Negro e comentou sobre as recentes polêmicas no Rubro-Negro, com gancho no caso de agressão envolvendo Marcos Braz e um torcedor.