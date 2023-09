O Flamengo repete nível ruim de atuações e sai com um empate sonolento contra o Goiás em 0 a 0 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (20). Sem muitas ações no jogo, as ameaças do Flamengo foram com Everton Cebolinha, o melhor jogador do Flamengo em campo. Jorge Sampaoli e atacantes do Rubro-Negro foram os piores na partida.