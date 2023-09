CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA:



> AQUI NESTA PARTE, NORMALMENTE, NÓS DESTACAMOS OS CINCO MELHORES LANCES. MAS, O JOGO FOI TÃO RUIM, QUE FICAREI DEVENDO COISAS BOAS!



> O primeiro tempo teve apenas TRÊS finalizações. Foi o jogo de menos arremate no Brasileirão, junto de Cruzeiro e Botafogo (tá vendo como foi ruim?)



> SAMPAOLI CHUTA O MICROFONE! O problema do Flamengo estava longe de ser o microfone da transmissão, mas o técnico achou uma boa ideia protagonizar essa imagem :)



>ROSSI FAZ PRIMEIRAS DEFESAS PELO FLAMENGO! Estreante da noite, o goleiro argentino fez suas primeiras intervenções com a camisa rubro-negra. Arqueiro entrou em campo após dois meses de clube



> SALVA, BRUNO MELLO! Aos 45 do segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer uma pressão ao Goiás. Thiago Maia lançou para Cebolinha, que cruzou na área. A bola bateu no jogador esmeraldino e foi para lateral