Olheiro Lance!: opções para o Flamengo na lateral-esquerda

Com Alex Sandro em seu último ano de contrato, o Flamengo monitora o mercado e espera a decisão do lateral sobre a permanência, que provavelmente será tomada após a Copa do Mundo, para se movimentar por um substituto. O Lance!, então, listou jogadores que poderiam encarar a dura missão de continuar o legado de Filipe Luís e Alex Sandro no lado esquerdo da defesa rubro-negra.

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Caio Henrique (Monaco)

Deslocado do meio-campo para a linha de defesa por Fernando Diniz nos tempos de Fluminense, Caio Henrique se tornou um lateral construtor e desenvolveu carreira sólida na Europa. Atualmente avaliado em 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões na cotação atual), é titular do Monaco desde 2020 e não deve ter a saída facilitada pelo clube da Ligue 1. Já recebeu chances na Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti, mas não é certeza na Copa do Mundo. Um retorno ao Brasil aos 28 anos poderia colocá-lo em evidência para o próximo ciclo da equipe nacional.

Caio Henrique leva Brasil ao ataque em jogo contra a Bolívia em El Alto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Daniel Miranda / AFP)

Douglas Santos (Zenit)

Este, sim, parece mais próximo de disputar a Copa do Mundo. Lateral que teve ótima passagem pelo Atlético-MG, Douglas Santos voltou ao radar da Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti e disputa a titularidade justamente com Alex Sandro. Apesar de não ser um jogador de tanto poderio ofensivo, é muito seguro. Consolidado no russo Zenit, o jogador de 32 anos está avaliado em 8 milhões de euros (R$ 47 milhões), valor que pode ser impactado pelo desempenho no Mundial.

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Douglas Santos tenta driblar defensor da Croácia em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Miguel J Rodríguez Carrillo / AFP)

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Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Também convocado por Ancelotti na última Data Fifa, Kaiki Bruno seria o nome mais certeiro da lista. Além de já desempenhar em excelente nível no futebol brasileiro, é jovem, com 23 anos e muito tempo de auge pela frente. Por outro lado, esses fatores tornam uma negociação muito difícil. O Cruzeiro já recebeu sondagens da Europa, com proposta formalizada pelo Como (Itália) no início do ano, e mostrou na negociação por Kaio Jorge que não facilitará a saída de destaques para um rival nacional.

Kaiki Bruno afasta bola de cabeça em amistoso entre Brasil e Croácia (Foto: Julio Aguilar / AFP)

Luciano Juba (Bahia)

Atacante que virou lateral, Luciano Juba já foi chamado para a Seleção Brasileira e vive grande fase desde a temporada passada. Notabilizado pelo jogo ofensivo, tem características bem diferentes de Alex Sandro e seu antecessor Filipe Luís. O Bahia certamente faria jogo duro em negociação com o Flamengo, já que o defensor de 26 anos é avaliado em 11 milhões de euros (R$ 64 milhões) e tem contrato até o fim de 2029.

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Luciano Juba comemora gol contra o Sport na penúltima rodada do Brasileirão de 2025 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Welington (Southampton)

Lateral também bastante ofensivo, Welington deixou o São Paulo em alta para reforçar o clube inglês, atualmente na segunda divisão nacional. Na atual temporada, alternou entre o time titular e o banco de reservas. Avaliado em 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) aos 25 anos, provalmente é o mais "acessível" desta lista.

Welington em sua apresentação como reforço do clube inglês (Foto: Divulgação / Southampton)

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Bônus: e se o Flamengo apostasse em astros europeus?

Dois laterais europeus de carreiras muito expressivas terão os vínculos com seus clubes encerrados no fim da temporada 25/26: o português Raphaël Guerreiro (Bayern) e o escocês Andrew Roberton (Liverpool), ambos de 32 anos. Os dois já não são titulares dos gigantes que defendem, mas certamente ainda têm mercado no Velho Continente. Contudo, caso estivessem interessados em uma aventura no futebol brasileiro, poderiam repetir a trajetória de Filipe Luís e Alex Sandro, que deixaram a Europa veteranos para colecionar títulos na lateral do Flamengo.