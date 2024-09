Depay e Benedetto são opções para o Flamengo (Arte: Lance! / Fotos: AFP)







Escrito por Lucas Borges e Mauricio Luz • Publicada em 04/09/2024 - 22:17

Pedro, centroavante do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em treino pela Seleção Brasileira, e perderá o restante da temporada de 2024 com o Rubro-Negro. A tendência é que o atleta fique fora dos gramados entre nove a doze meses, período médio para recuperação deste tipo de lesão.

A equipe carioca segue viva em todas as frentes (Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão), e tende a correr atrás de uma opção livre no mercado, já que a janela de transferências se encerrou na segunda-feira (2). Por isso, o Lance! lista cinco opções que podem substituir o "Artilheiro Reverência".

⚽ MEMPHIS DEPAY

Nome ligado algumas vezes ao Flamengo nas últimas semanas, Depay é uma das possíveis contratações do clube. O holandês surgiu como um jogador de velocidade, que poderia jogar pelas pontas e como armador, mas ganhou força física nos últimos anos, e acabou se transformando em centroavante. Memphis está sem clube desde julho, quando encerrou vínculo com o Atlético de Madrid.

Depay pode ser o substituto de Pedro no Flamengo (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

⚽ ANTHONY MARTIAL

Após anos e anos de trajetória com o Manchester United, o centroavante, questionado pelos torcedores dos Red Devils, também pode aparecer com o Manto Sagrado. 317 jogos, 90 gols, 47 jogos (além de passagens por Monaco, Sevilla e Lyon), e cinco troféus com a camisa dos Red Devils; histórico vencedor que poderia ajudar o Fla na reta final de 2024.

Martial pode ser o substituto de Pedro no Flamengo (Foto: Reprodução / Twitter oficial da FA Cup)

⚽ DARÍO BENEDETTO

Aos 34 anos, Benedetto já viveu momentos de ligação com o futebol brasileiro. Conhecido por ser carrasco do Palmeiras em 2018, o argentino esteve perto de acerto com o Grêmio, mas a negociação não se firmou. Agora, o atacante também pode entrar na mira rubro-negra, já que conhece o futebol-sulamericano, e finalmente conquistar sua primeira Libertadores na carreira.

Benedetto pode ser o substituto de Pedro no Flamengo (Foto: Divulgação/Twitter)

⚽ ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING

A experiência pode falar mais alto nas horas cruciais. Choupo-Moting, com passagens por clubes como Bayern e Paris Saint-Germain, pode ser uma ótima opção para revezar posição com Gabigol e Carlinhos, opções hoje disponíveis no elenco rubro-negro. Aos 35 anos, pode oferecer uma característica mais fixa na posição central, semelhante a Pedro, com menos mobilidade, sem alterar tanto a forma de jogar com Tite. E marcar gols é o ofício do camaronês, especialista dentro da área.

Choupo-Moting pode ser o substituto de Pedro no Flamengo (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)

⚽ MARIANO DÍAZ

O dominicano tem uma longa história com o Real Madrid. Revelado pelas categorias de base de Valdebebas, foi vendido ao Lyon em 2017 e recontratado por 13 milhões de euros a mais no ano seguinte, herdando a camisa 7 de Cristiano Ronaldo. Em sua trajetória, passou muito longe de ser o substituto do astro português, mas marcou momentos, fez gol contra o Barcelona e empilhou taças, Na última temporada, atuou pelo Sevilla, fazendo apenas 13 partidas, e pode ser outra opção para o lugar de Pedro.

Mariano Díaz pode ser o substituto de Pedro no Flamengo (Foto: Reprodução/Twitter)