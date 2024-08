(Fotos: Divulgação Conmebol e Real Madrid)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo encaminhou a venda de Wesley à Atalanta, da Itália, por 20 milhões de euros (R$120 milhões). O clube aceitou a proposta dos europeus, e agora a decisão está nas mãos do jogador de 20 anos, conforme publicado primeiramente pelo jornalista Júlio Miguel Neto.

Desta forma, a expectativa é de que o Rubro-Negro à ao mercado em busca de um lateral-direito, já que ficaria apenas Varela como opção caso o camisa 43 saia. Além disso, o uruguaio tem sofrido com lesões durante a temporada. Por isso, o Lance! lista cinco opções para o Flamengo substituir Wesley.

GONZALO MONTIEL

Interesse antigo da diretoria do Flamengo, Montiel surge novamente como nome para a lateral direita do clube. O Sevilla admite vender o jogador, e a negociação pode sair em torno de 10 milhões de euros (R$60 milhões) segundo a imprensa espanhola. Autor do pênalti que deu o título da Copa do Mundo à Argentina, o jogador de 27 anos esteve emprestado no Nottinhham Forrest, da Inglaterra, na última temporada.

JUAN CUADRADO

Nome histórico da geração colombiana que chegou ao mata-mata da Copa do Mundo em 2014 e 2018, Cuadrado é o nome mais experiente da lista. Aos 36 anos, o atleta deixou a Inter de Milão e atualmente está sem contrato. Seis vezes campeão da Serie A Italiana (cinco na Juventus e uma na Inter), tem histórico vencedor no Velho Continente.

MÁRIO FERNANDES

Revelado na base do Grêmio, Mário Fernandes deixou o Brasil em 2012 rumo ao CSKA. Por lá, fez sucesso e se naturalizou russo, disputando a Copa do Mundo de 2018 pela seleção dona da casa. Em 2023, teve curta passagem pelo Internacional, mas voltou à Rússia após apenas cinco partidas, desta vez para defender o Zenit. Hoje, uma temporada depois, o lateral de 33 anos está sem clube e seria opção experiente para o Flamengo substituir Wesley.

VINÍCIUS TOBIAS

Destaque da base do Internacional, Vinícius Tobias foi vendido ao Shaktar Donetsk aos 18 anos, em 2022, e logo chamou atenção do Real Madrid. O clube espanhol pagou taxa de empréstimo para ter o brasileiro por duas temporadas. No entanto, o jovem não teve muitas oportunidades no time principal e atuou pelo RM Castilla, antes de retornar à Ucrânia nesta janela.

JHILMAR LORA

Nome menos conhecido desta lista, Jhilmar Lora atua pelo Sporting Cristal e esteve com a seleção do Peru na Copa América. Lateral de bom passe e drible, o peruano seria opção no mercado sul-americano para o Flamengo em caso de saída de Wesley.

