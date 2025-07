Torcedores do Flamengo lembram fala de David Luiz para Pedro: ‘Se eu fosse treinador, não jogaria’

Pedro está fora da partida entre Flamengo e São Paulo neste sábado (12), no Maracanã, pelo Brasileirão. A ausência do camisa 9 é por opção técnica de Filipe Luís e sua comissão técnica, que estão insatisfeitos com a participação do jogador nos treinos. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros resgataram um vídeo em que David Luiz, ex-companheiro do atacante, revela uma conversa que teve com ele sobre o mesmo tema.

Na ocasião, Pedro não vivia boa fase com a camisa do time carioca. Diante deste cenário, o defensor buscou motivar o atleta, e deixou claro que, naquele momento, ele não jogaria em seu time se fosse treinador.

- O Pedro era um menino que as dores do passado ainda o doíam. A primeira coisa que falei com ele foi: “Limpa seu coração e faz de novo”. Lembro de uma frase que falei com ele tomando café: “Pedro, eu sou seu amigo, te amo e te admiro como jogador, mas, se eu fosse o treinador hoje, você também não jogaria”. Ele ficou bravo comigo, ficou dois dias sem falar, mas entendeu que precisava se dedicar mais, ser mais focado nos treinos e terminou como Rei da América. Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz - iniciou David Luiz, em entrevista ao "Ge".

David Luiz ao lado de Pedro durante sua passagem no Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

- Ele só precisava de mais alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele, para estender a mão, ir junto e fazer com que ele deslanchasse e mostrasse o que já tinha mostrado no Fluminense. Foi coroado por aquilo que já merecia. Depois, tiveram tantos outros… O Vitinho (Victor Hugo) que está na Turquia, o Hugo (Souza), que está recebendo o que merece, Matheuzinho, e tantos outros que viram de perto do que aconteceu com Rodinei e Pedro. Foi algo que foi vivido por muitos de uma maneira próxima, mas nós três sabemos o que passamos e renunciamos para conquistar aquele título - completou.

Como citado por David Luiz na entrevista, Pedro "deu a volta por cima" e foi fundamental para o Flamengo na temporada, sendo peça fundamental nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores.

