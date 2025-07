Bap revela expectativas para a janela de transferência do Flamengo

De olho no mercado de transferências em busca de reforços para a sequência da temporada, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, revelou suas expectativas para esta janela. Segundo o mandatário rubro-negro, os jogadores têm valorizado ainda mais seu passe.

continua após a publicidade

➡️ Pedro não treina com o elenco e está fora de Flamengo x São Paulo

- Eu espero que essa janela seja mais agressiva do que foi a do início do ano. Mas é sempre bom entender que tem gente do outro lado também, que acha que quando a gente recebe o dinheiro da multa do Gerson ou o dinheiro do Mundial, que é tudo lucro, que estou pronto para comprar qualquer jogador à vista, o jogador que vale cinco, hoje ele quer oito. O jogador que vale cinco e você comprava em duas parcelas de dois e meio, uma neste ano e outra no ano que vem, ele hoje quer oito. Ele joga com a sua ansiedade, o torcedor pressiona, quer o jogador amanhã e isso faz com que o jogador fique mais caro - disse o presidente.

Bap analisou ainda a gestão de custos do Flamengo neste primeiro semestre. De acordo com ele, o clube ficou com mais dinheiro em caixa por conta da eficiência nos gastos. Antes de finalizar, revelou que este ano será fundamental para reequilibrar o faturamento com o endividamento do rubro-negro.

continua após a publicidade

- A gente foi muito eficiente também na gestão de custos do clube neste primeiro semestre. O Flamengo no ano passado acabou tendo um resultado próximo de 11% de margem. Nós fechamos esse primeiro semestre com 28% de margem. Então, ainda que a gente não tenha feito um crescimento de receita de 20%, a gente ficou muito mais dinheiro dentro do caixa, na medida em que fomos muito mais eficientes nos gastos. Até agora a gente tem tido um ano razoável e eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano determinante para a gente reequilibrar esse aspecto de faturamento do clube com endividamento que a gente tem. Vamos trazer isso para os seus devidos lugares, em que pese a perda que a gente teve com a Libra. Então, até agora foi muito bom - finalizou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Flamengo analisa proposta do Cruzeiro por Matheus Gonçalves

O Cruzeiro demonstrou interesse em contratar Matheus Gonçalves, do Flamengo. O Cabuloso fez proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, e o Rubro-Negro avalia o negócio.

continua após a publicidade

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela apuração do Lance!. O principal empecilho seria a forma de pagamento da transferência, mas a situação é considerada encaminhada. A Raposa já teria acertado bases salariais com o jogador de 19 anos, que deu aval para a negociação seguir.

Matheus Gonçalves tem recebido poucas oportunidades no Flamengo desde a chegada de Filipe Luís. Nesta temporada, o meia-atacante entrou em campo em apenas 21 das 55 partidas do Rubro-Negro no profissional, além de alguns jogos no sub-20.

Integrado ao profissional do Flamengo desde 2023, Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre daquele ano. Na temporada seguinte, o Massa Bruta ofereceu 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões na época) por 70% dos direitos do jogador, proposta recusada pelo Rubro-Negro.

Agora, o Fla está próximo de negociar o jovem para um concorrente direto pelo título do Brasileirão, por um valor inferior ao que o oferecera o Bragantino há cerca de um ano.