Lesionado há dois meses, Pedro, atacante do Flamengo, esteve presente na comemoração do título da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 09:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Lesionado há dois meses e com retorno estimado no meio de 2025, o atacante Pedro, do Flamengo, está em franca recuperação da cirurgia de ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida no dia 4 de setembro. O camisa 9 esteve presente na comemoração do título da Copa do Brasil, na Arena MRV.

Operado em 13 de setembro, Pedro começou a fisioterapia no Ninho do Urubu no dia 1 de outubro. Segundo pessoas próximas ao atleta, a recuperação está transcorrendo com muito êxito, e o atleta já fez exercícios na academia com bastante desenvoltura.

Com todos os aparelhos necessários em casa e dispondo de fisioterapia particular desde 2021, Pedro vem fazendo três sessões de tratamento na própria residência e uma dentro do clube diariamente.

Hoje no Flamengo, Pedro rompeu o outro joelho no Fluminense

Apesar do problema ser parecido com o que sofreu entre agosto de 2018 e abril de 2019, quando defendia o Fluminense e precisou ficar sete meses longe dos gramados, a lesão atual não afetou o menisco do atleta. Com isso, tão logo que saiu da mesa de cirurgia, o atleta já pôde apoiar parcialmente o pé no chão.

Antes da lesão, Pedro estava vivendo o melhor ano de sua carreira, sendo artilheiro do Brasileirão e voltando à Seleção Brasileira. Em 2024, o atacante de 27 anos participou de 43 jogos e marcou 30 gols e deu oito assistências, sendo responsável por pouco menos da metade dos gols da equipe.