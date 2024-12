Goleiro do Flamengo, Matheus Cunha foi titular na maior parte da campanha que terminou em título da Copa do Brasil deste ano. Apesar de não ter entrado em campo nas semifinais, contra o Corinthians, e finais, diante do Atlético-MG, disputou as outras seis das dez partidas do Rubro-Negro na competição. Em entrevista ao Lance!, o jogador revelou que o Palmeiras foi o adversário mais difícil ao longo do torneio.

— Teve sim (um gosto especial). Lógico que eu gostaria de ter jogado a final e a semifinal, mas teve um gosto especial sim. De dez jogos, eu joguei seis. E aquele jogo específico contra o Palmeiras foi o mais difícil da campanha. Eu pude ir muito bem lá no Allianz Parque, e o Flamengo passar (de fase). Acho que foi muito especial por eu ter jogado os seis jogos, mas lógico que eu gostaria de ter jogado todos. Mas Deus sabe o que faz, vamos ver ano que vem o que acontece. Se Deus quiser, ganhar mais títulos jogando — declarou Matheus Cunha.

Relembre o duelo entra Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil

O Flamengo chegou ao Allianz Parque para o jogo de volta com vantagem construída no Maracanã, onde venceu por 2 a 0 na ida. Precisando do resultado, o Palmeiras se lançou ao ataque desde o começo e pressionou o Rubro-Negro. Logo aos sete minutos, Vitor Reis marcou de cabeça para reascender a esperança dos donos da casa.

A pressão alviverde seguiu, mas Matheus Cunha foi um dos maiores responsáveis por evitar um segundo gol do adversário e garantir a classificação do Fla. O goleiro somou seis defesas na partida e ajudou a manter a vantagem de 2 a 1 no agregado.

Matheus Cunha revela conversa com Filipe Luís

Sobre ter voltado ao banco de reservas da Copa do Brasil após a demissão de Tite e a contratação de Filipe Luís, Matheus Cunha conta que teve conversa com o atual técnico do Flamengo. No papo com o Lance!, o jogador revela que o comandante o explicou a situação logo no primeiro dia de trabalho, às vésperas do jogo de ida da semifinal.

— O Filipe assume na segunda-feira, e nosso primeiro jogo é na quarta. Na segunda-feira mesmo, ele já me chama para conversar depois do treino e me explica. Me explica os motivos dele e queria que eu entendesse que ele contava muito comigo, que confiava em mim e que naquele momento ele precisava tomar decisões difíceis — iniciou o goleiro.

— Eu e Filipe a gente sempre teve uma relação muito boa, tanto ano passado com ele como atleta e agora como treinador. Eu entendo, entendi no momento, a gente teve uma conversa muito clara e muito leve. Depois a gente continuou tendo conversas, e coisas vão acontecer mais para frente. Vamos ver, deixar tudo nas mãos de Deus — completou o jogador do Flamengo.

Números de Matheus Cunha na temporada

Matheus Cunha entrou em campo em 12 partidas nesta temporada, sendo três pelo Campeonato Carioca, três pelo Brasileirão e seis pela Copa do Brasil. Sofreu apenas cinco gols no período, e em nove destes jogos não foi vazado.

