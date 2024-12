VP do Flamengo é indicado a cargo no Governo do Rio e se manifesta

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz está cotado para assumir o cargo de secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro. O dirigente não ficará na gestão rubro-negra em 2025.

Rafael Picciani (MDB), deixará o cargo de secretário da pasta de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro em 2025. Assim, o governador Cláudio Castro (PL) negociaria a indicação de Braz, mesmo do mesmo partido, para a vaga. A informação foi divulgada pelo "Coluna do Fla".

No entanto, Braz se manifestou sobre a situação. Por meio da rede social "X", o dirigente negou o convite ao cargo público, e disse que só irá definir seu futuro após o Carnaval, em março do próximo ano. Confira a mensagem dele abaixo. ⬇️

Braz na Política

Marcos Braz, está na política desde 2015. Na época, o dirigente assumiu a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura do Rio. Durante sua administração, foi inaugurada a Vila Olímpica Nilton Santos e o Ginásio Nelson Prudêncio, na Ilha do Governador. Além disso, 22 Vilas Olímpicas foram implementadas em áreas de vulnerabilidade social. Entre 2017 e 2018, Marcos Braz foi vice-presidente executivo de Esportes da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj).

Com 8.151 votos, Braz foi um dos dirigentes do Flamengo envolvidos no pleito municipal da capital fluminense, mas ele não conseguiu a reeleição para vereador no município do Rio de Janeiro. Na eleição municipal de 2020, ele foi eleito com 40.938 votos. A votação dele caiu 80,11%.

Eleições no Flamengo

No dia 9 de dezembro, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, venceu a eleição presidencial do Flamengo por 1.731 votos, e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Assim, a chapa de Rodrigo Dunshee, apoiada por Braz, perdeu a disputa com 1.166 votos.

