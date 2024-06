Novela entre Gabigol e Flamengo tem renovação recusada, discussões e tribunal; relembre

Gabigol em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 15:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A novela da renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo ganhou mais um capitítulo nesta sexta-feira (28). O atacante teria recusado nova proposta do Rubro-Negro para extensão contratual, com um ano de contrato e 50% de aumento do salário, segundo o portal ge. O Lance! relembra etapas da negociação até aqui.

Inícios da conversas e primeiro impecílio na renovação

O Flamengo iniciou os contatos pela renovação de Gabigol no primeiro semestre de 2023, a fim de estender o vínculo que se encerra em dezembro deste ano. No entanto, a má fase do Rubro-Negro e jejum de gols do atacante fizeram com que as conversas fossem pausadas no final de agosto, pelo menos até a final da última Copa do Brasil. Em dezembro, as negociações foram retomadas, mas sem acordo entre as partes.

Presidente do Corinthians declara publicamente interesse em Gabigol

Enquanto as conversas entre Flamengo e Gabi pela renovação não avançavam, o Corinthians surgiu como forte interessado na contratação do atacante. Então presidente eleito do Timão, Augusto Melo externou por diversas vezes seu desejo de contar com o jogador. Em janeiro, o dirigente assumiu o clube paulista e tentou negócio com o Rubro-Negro, que recusou imediatamente.

Gabigol é suspenso por tentativa de fraude em exame antidopagem

Em março deste ano, Gabriel sofreu derrota nos tribunais e foi punido com suspensão de dois anos por tentativa de fraude em exame antidopagem. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) julgou o atacante como culpado no caso aconteceu em abril de 2023, e ele ficaria fora de ação até abril de 2025. No entanto, no início de maio, Flamengo e jogador conseguiram efeito suspensivo até nova audiência. Com a indefinição do caso, o clube aguardou para seguir as negociações pela extensão do contrato.

Gabi tem foto vestindo camisa do Corinthians vazada

Após seu retorno aos campos e ser festejado pela torcida do Flamengo no Maracanã, Gabigol se envolveu em mais uma polêmica. Em maio, uma foto do acatante vestido com camisa preta do Corinthians em sua residência circulou nas redes sociais. A diretoria rubro-negra puniu o jogador, que não usa mais a camisa 10 da equipe.

Gabigol, ainda sem renovação do Flamengo, aparece com camisa do Corinthians (Foto: Reprodução / X)

Sem renovação, Gabigol é especulado em outros times

Com o fim do vínculo com o Flamengo chegando ao fim, Gabriel Barbosa vem sendo especulado em outros clubes. Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras - fora o flerte antigo com o Corinthians - teriam demonstrado interesse em contar com o jogador; segundo apuração do Lance!, porém, no momento não há conversas por parte do Verdão para contratá-lo. Além disso, o Panatinaikos, da Grécia, também foi citado como possível interessado.

Nova ferta do Flamengo é recusada, e empresário de Gabi sobe o tom

Nesta sexta-feira (28), foi noticiado pelo portal ge que O atacante teria recusado nova proposta do Rubro-Negro para renovação, com um ano de extensão contratual e 50% de aumento do salário. Após a divulgação da notícia, o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, afirmou que "está muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol" e admitiu a possibilidade da saída ainda em julho.

Gabigol é reserva com Tite no Flamengo e não chegou a acordo por renovação (Thiago Ribeiro/AGIF)

