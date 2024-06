Presidente do Flamengo, Landim revela oferta de contrato para Gabigol: ‘Depende dele’

Parceria entre Flamengo e Gabigol pode se encerrar no fim de 2024 (Foto: Reprodução/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim afirmou que o clube fez uma oferta pela renovação de contrato para Gabigol. Em entrevista ao podcast "Fala, João", o mandatário fez mistério sobre o futuro do atleta.

- Essa é uma discussão que a gente vem tendo com ele há algum tempo. Ela envolve duas coisas: valor do contrato e o prazo do contrato. Isso é fruto do momento que ele está vivendo. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele e essa oferta talvez não atenda aos interesses dele. Se não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar no final do ano, ele poder escolher para onde vai.

O presidente reforçou que o Rubro-Negro rejeitou os interesses de Gabigol em relação aos valores e tempo de contrato que eram desejados pelo camisa 99. E o mandatário colocou a responsabilidade da permanência em cima do atleta.

- A expectativa dele em cima de valores e de prazo de contratos, o Flamengo não aceitou. Depende dele (a renovação) - finalizou Landim.

A partir de segunda-feira (1), Gabigol poderá assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir sem custos. O jogador também aguarda um julgamento no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) em relação a uma punição sofrida no Brasil por uma suspeita de fraude em um exame antidoping.