Flamengo

Jorginho, do Flamengo, alcança marca significativa na carreira

Ítalo-brasileiro comemora trajetória e mira novos capítulos no Rubro-Negro

Jorginho Flamengo Internacional
imagem cameraJorginho entra em campo para o duelo entre Internacional e Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
16:51
Jorginho atingiu uma importante marca na última quarta-feira (20), durante a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O ítalo-brasileiro soma agora 650 partidas na carreira. Em seu perfil oficial no Instagram, o meio-campista comemorou o feito e refletiu sobre sua trajetória:

➡️ Domínio do Flamengo no Beira-Rio confirma favoritismo ao título da Libertadores

— Com a vitória de ontem, completei o marco de 650 jogos na minha carreira como atleta profissional. Cada partida eu carrego memórias, aprendizados e capítulos que moldaram minha história. Realizei alguns sonhos e em cada clube que defendi, entreguei o meu máximo e recebi em troca momentos que levarei para sempre comigo. Tenho um imenso orgulho por tudo que vivi até aqui e uma vontade ainda maior de continuar escrevendo novas histórias. Que venham mais jogos e mais sonhos realizados! — disse o jogador.

Jorginho chegou ao Flamengo na véspera do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, assumindo o posto de titular desde a estreia. Rapidamente, ele se tornou peça-chave no sistema tático do técnico Filipe Luis. O experiente jogador de 33 anos possui 14 jogos com o Manto Sagrado, com um gol e duas assistências em quase três meses.

Ao longo da carreira, o meio-campista atuou em grandes clubes europeus como Napoli, Chelsea e Arsenal, conquistando títulos importantes, entre eles a Champions League, a Europa League, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa, todos pelos Blues. Pela seleção da Itália, se sagrou campeão da Eurocopa em 2021. Individualmente, recebeu reconhecimento pelo desempenho, sendo eleito o Jogador do Ano da Uefa e terceiro lugar na Bola de Ouro, ambos em 2021, além da presença no Time do Ano da Fifa na mesma temporada.

Jorginho Flamengo Internacional
Jorginho em campo para o duelo entre Internacional e Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

