Gabigol no Palmeiras? Saiba os planos do atacante do Flamengo

Copiar Link

Escrito por João Brandão e Rafael Oliva • Publicada em 28/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Em reta final de contrato com o Flamengo, Gabigol foi apontado como possível alvo do Palmeiras para a janela de transferências. Segundo apuração do Lance!, porém, no momento não há conversas por parte do Verdão para contratá-lo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A prioridade do próprio jogador, atualmente, é solucionar o caso de acusação de fraude em exame antidoping. O julgamento no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) foi adiado e não há previsão de data para remarcação.

Gabigol está em reta final de contrato com o Fla (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Um fator primordial que impede que clubes interessados façam propostas pelo atacante é justamente o processo que corre na justiça esportiva. Gabigol pode voltar a ser suspenso por dois anos e, hoje, participa dos jogos do Flamengo sob efeito suspensivo.

A avaliação interna no Palmeiras é que Gabigol é um bom jogador, mas a possibilidade de uma suspensão dificulta qualquer aproximação do clube com o atleta do Flamengo.

O próprio Rubro-Negro só considera a renovação do atacante com o resultado do julgamento. A grande intenção do ídolo do time carioca é estender o vínculo, mas o clube age com cautela e, de preferência, gostaria de apresentar uma oferta após o caso ser resolvido na Justiça.

Uma equipe que realizou uma consulta a Gabigol é o Panathinaikos, da Grécia. Contudo, as conversas ainda não avançaram ao ponto de se transformarem em proposta.

Com futuro incerto, Gabigol tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2025 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, como Palmeiras e Panathinaikos, a partir da semana que vem.

Gabigol tem continuidade no Flamengo como incerta (Foto: Reprodução/Twitter)