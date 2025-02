Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, foi em Belém acompanhar a decisão da Supercopa do Brasil no domingo (2), que terminou com o Flamengo levantando o troféu. O treinador observou alguns jogadores que, nas próximas semanas, podem estar vestindo a Amarelinha. Um deles é Wesley, lateral-direito rubro-negro, que foi um dos destaques do clássico com o Botafogo.

Assim como a reta final da última temporada, Wesley começou 2025 em alto nível. O jogador é constantemente elogiado por torcedores, até mesmo aqueles que não torcem para o Flamengo.

Elogios de Filipe Luís após a partida

Na coletiva de imprensa após o título, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, elogiou a partida de Wesley. Além disso, garantiu que em breve o atleta estará no futebol europeu. Além disso, brincou sobre a presença do Dorival Júnior no estádio.

- É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele quiser, onde ele vai querer jogar. Porque não tem teto, esse moleque é diferente. O Dorival (Júnior) estava aí, né? Mais um que vai sair (convocado) na data Fifa (risos) - disse o treinador.

Wesley, do Flamengo, está no radar da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Cortes)

A próxima convocação da Seleção Brasileira é em março.

A tendência é que boas propostas do futebol europeu cheguem ao Flamengo por Wesley nos próximos meses. Anteriormente, Everton e Aston Villa (Inglaterra), Milan (Itália), e Zenit (Rússia) buscaram a contratação dele.

