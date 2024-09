No que a lesão de Pedro atrapalha o Flamengo?

Pedro em ação pelo Flamengo (Foto: Jota Erre/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

Sonhar com a Tríplice Coroa já era uma missão complicada para o Flamengo. Sem Pedro, a tarefa parece mais complicada do que em qualquer outra ocasião que envolvia a conquista dos três troféus.

A comissão técnica rubro-negra esperava ter uma Data Fifa positiva, utilizando-a para descanso de alguns atletas, integração dos novos reforços e recuperação de contundidos. Porém, não estava nos planos perder o artilheiro do clube e do Brasil em 2024 para uma lesão que pode afastar o centroavante dos gramados por até um ano.

A mudança de planejamento envolve tanto os pensamentos de Tite quanto a postura da diretoria. Comecemos pelo treinador. Agora, Gabigol e Carlinhos devem brigar pela vaga de titular em primeira instância. O camisa 99 vem tendo problemas para apresentar o mesmo futebol que o consagrou anos atrás. O ex-Nova Iguaçu, por sua vez, teve dificuldades para se adaptar ao alto escalão do esporte em um time mais expressivo. Opções que não parecem claros resolvedores de problema.

Na parte dos mandatários, o que se viu durante a janela foram movimentos tardios e demorados. Foi necessário perder quase uma dezena de jogadores para o departamento médico para que reforços fossem buscados no mercado. A situação, neste momento, é semelhante. Com Gabi e Carlinhos sem inspirar confiança, opções livres no mercado talvez sejam a solução, principalmente no exterior. Desta vez, é necessário agir com rapidez.

O planejamento muda de cabo a rabo. Foi-se o craque Arrascaeta. Foi-se a maestria de De La Cruz. Foi-se a importância de Viña, a incisividade de Cebolinha, o vigor de Michael. Agora, foi-se o "Artilheiro Reverência". A principal referência.

Resumindo: Tite não conta mais com um de seus jogadores mais regulares na luta pelos títulos, em um período de críticas pelo futebol apresentado. Resta apostar em jogadores que vivem momento abaixo do esperado já no elenco, e resta à diretoria agir rápido para trazer um reforço à altura, ou dar o respaldo necessário a quem já está no Rio.

Seja a fé no destino de Gabigol. Seja a aposta pelo iluminado Carlinhos. Seja a busca por uma solução de fora. O Flamengo muda a rota que passava por Pedro, e agora, escreve uma história com um roteiro inesperado, e com um fim totalmente aberto.

Pedro sofreu lesão com a Seleção e não joga mais em 2024 pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)