Programa da Fifa livra Flamengo de arcar com salário de Pedro por conta de lesão

Escrito por João Brandão • Publicada em 04/09/2024 - 21:46 • Rio de Janeiro (RJ)

No treinamento desta terça-feira (4) da Seleção Brasileira, Pedro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por uma cirurgia. O centroavante retornará ao Flamengo para ser avaliado pelo Departamento do Clube antes de se submeter ao procedimento.

Segundo o Programa de Proteção de Clubes da Fifa, a entidade se compromete a arcar com o salário de jogadores que se lesionem durante a Data Fifa em função de suas seleções. Nesse caso, o Rubro-Negro precisa fazer um requerimento formal e se certificar de alguns detalhes.

Em entrevista ao Lance!, o advogado Felipe Pestana explicou o dispositivo do organismo máximo do futebol mundial. O profissional afirmou que o atleta possui uma espécie de um seguro e que o clube deve estar resguardado até a volta do centroavante.

- Esse programa é da própria Fifa. É basicamente um seguro, principalmente nas Datas Fifa. Uma lesão sofrida em uma Data Fifa, seja um treinamento, seja um jogo, está coberto por esse seguro. Há alguns requisitos a serem cumpridos, principalmente a lesão ser superior a 28 dias de afastamento. Eles vão arcar com o salário fixo dele, então não pegaria nenhum tipo de bônus, por um período máximo de um ano. Se ele voltar antes da lesão, até o período em que ele voltar. O limite de cobertura é de 7,5 milhões de euros (R$ 46,8 milhões). Eles vão fazer a conta de quanto ele ganha por dia e se isso for mais de 7,5 milhões de euros por ano, eles param por aí. Se for menos, eles cobrem o valor efetivo do salário.

Portanto, se Pedro receber um salário inferior aos R$ 46,8 milhões na cotação atual no período em que estiver tratando a lesão, o Flamengo ficará isento dos encargos ao atleta. Nesse caso, o clube será responsável pelos custos médicos e bônus.

Por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o centroavante não volta a atuar em 2024. Em média, o período de recuperação da cirurgia leva cerca de nove meses, mas a data pode variar dependendo da recuperação de cada atleta.