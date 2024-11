No aniversário de 129 anos do Flamengo, Olivinha é homenageado

Olivinha na homenagem desta sexta-feira (15) na Gávea (Foto: Reprodução/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 15:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Olivinha, ex-jogador de basquete do Flamengo, foi homenageado pelo clube com busto na Gávea nesta sexta-feira (15). No aniversário de 129 anos do Rubro-Negro, o "Deus da Raça" se tornou o primeiro atleta olímpico do clube a receber esta honraria.

➡️ Deus da Raça! Olivinha é homenageado; veja os melhores momentos do atleta pelo Flamengo

Bicampeão do mundo pelo Flamengo (2014 e 2022) e maior campeão da história do NBB (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 e 2020-21), Olivinha foi um dos maiores jogadores do basquete brasileiro no século XXI. O ex-jogador também venceu 13 títulos cariocas (2002, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) e uma Champions League das Américas (2020-21).

Com 2,03m, Olivinha atuava nas posições de ala e ala-pivô, sendo especialista no fundamento de rebote. O ex-atleta começou a jogarno Flamengo, em 2002, e terminou no mesmo clube. No entanto, durante sua carreira, ele teve passagens por Corinthians/Mogi, Telemar/Rio de Janeiro, Uberlândia TC e Pinheiros. Além disso, o craque também atuou fora do Brasil, no Barreteros de Zacatecas, do México.

Torcedor rubro-negro, Olivinha vestiu o Manto Sagrado em três passagens. Na última, após 12 anos consecutivos do clube, o camisa 16 anunciou aposentadoria com 40 anos de idade, ao final da temporada de 2024, após 22 anos de carreira. Pela Seleção Brasileira, Olivinha foi campeão da Copa América (2009) e dos Jogos Pan-americanos (2015).

Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento, mais conhecido como Olivinha, recebeu esse apelido no início da carreira por conta do seu irmão mais velho: Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento, o "Olívia".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte