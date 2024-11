Quem é Neeraj Goyat, adversário de Whinderson Nunes?

O humorista Whinderson Nunes retorna aos ringues nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Na ocasião, ele irá enfrentar o indiano Neeraj Goyat. O evento terá transmissão da Netflix, a partir das 22h (de Brasília) e tem como luta principal o confronto entre Mike Tyson e Jake Paul.

Neeraj Goyat, adversário do brasileiro, já foi considerado um dos boxeadores mais promissores da Índia em 2008. Aos 33 anos, ele detém um card de 24 lutas, tendo 18 vitórias (oito por nocaute), dois empates e quatro derrotas. Além disso, ele também conquistou seis títulos em campeonatos asiáticos.

Apesar do fracasso, o indiano seguiu como pugilista de destaque na Ásia. No ano seguinte, em 2017, ele voltou a ser destaque no esporte e conquistou o primeiro lugar na premiação WBC Asia de 'Boxeador Honorário do ano'. Nas redes sociais, Neeraj é um sucesso, tendo 1,1 milhão de seguidores no Instagram, 4,9 mil no X, antigo Twitter, e 105 mil no Facebook.

Whinderson Nunes

Enquanto Neeraj Goyat já tem uma carreira de destaque no boxe, Whinderson Nunes ainda dá os primeiros passos na modalidade. Aos 29 anos, o brasileiro tem um card de apenas quatro lutas, tendo duas vitórias, um empate e uma derrota.

Na noite desta sexta-feira (15), o humorista tentará provar mais uma vez para o mundo que está preparado para enfrentar grandes pugilistas do mundo. A luta terá transmissão da Netflix, a partir das 22h (de Brasília).