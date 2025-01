Ninho do Urubu terá reapresentação do Flamengo e coletiva de diretor nesta terça-feira

O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, contará com grandes atividades nesta terça-feira (8). Afinal, é o dia em que o elenco principal se reapresentará, iniciando as atividades de pré-temporada. Além disso, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, concederá entrevista coletiva.

No primeiro dia de trabalho deste ano, os jogadores realizarão exames médicos e avaliações físicas. O cenário, aliás, é de praxe para o retorno das atividades. A reapresentação está marcada para as 15h30.

Posteriormente, na sexta-feira, o time principal, treinado por Filipe Luís, embarca para Gainesville, no estado na Flórida. O local será a sede do Rubro-Negro nos Estados Unidos. O primeiro teste para o Flamengo em 2025 será o amistoso contra o São Paulo no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami CF, que acontece no dia 19 de janeiro.

Vale destacar que o "time B", treinado por Cléber dos Santos, já vem treinando no CT do Flamengo, visando as primeiras rodadas do Carioca. Nesta quarta, realizará trabalhos pela manhã (10h).

Coletiva de imprensa de José Boto, diretor de futebol do Flamengo

Na parte da tarde, às 14h30, o diretor José Boto concederá entrevista coletiva para tratar de assuntos relacionados a temporada de 2025. A tendência é que profissionais que estão chegando ao clube sejam anunciados, como Alfredo Almeida, de 41 anos, que chega ao clube para ser o braço direito de Boto no Rubro-Negro.

José Boto, diretor técnico do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

