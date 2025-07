Não é a primeira vez: relembre outros momentos conturbados de Pedro no Flamengo

A forte declaração de Filipe Luís sobre o comportamento de Pedro nos treinos do Flamengo pegou os torcedores rubro-negros de surpresa. Essa, no entanto, não é a primeira vez que o atacante encara momentos conturbados desde que chegou ao clube em janeiro de 2021. O Lance! relembra esses episódios.

Entenda o cenário

Pedro ficou fora da lista de relacionados da partida do Flamengo contra o São Paulo por conta do seu desempenho nos treinos dessa semana. Filipe Luís, classificou o comportamento do camisa 9, que esteve no Maracanã para assistir ao jogo, como: "lamentável, beirou o ridículo".

A afirmação do treinador não foi bem vista pelo estafe do jogador, que buscará propostas para tirar Pedro do Flamengo.

Relembre outros episódios conturbados de Pedro no Flamengo

Rogério Ceni critica atitude de Pedro ao ser substituído

A primeira grande reclamação pública sobre uma atitude de Pedro foi em junho de 2021. Rogério Ceni, treinador do Flamengo na época, classificou como "cena lamentável" como o atacante agiu ao ser substituído na vitória por 2 a 1 diante do Fortaleza.

Ao ir para a beira do campo para dar lugar a Rodrigo Muniz, Pedro não escondeu a irritação. Ele chutou um copo d'guá, socou o banco de reservas e jogou para longe a sua caneleira.

- Fico triste. Acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar. Não é da característica do Pedro, que é bom menino. Acho que essa coisa de seleção mexe com a cabeça do garoto. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol - disse Rogério Ceni sobre Pedro.

Pedro durante treino do Flamengo em 2021 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Agressão de preparador de Sampaoli em Pedro

Após vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Atlético-MG, de virada, em Belo Horizonte, Pedro sofreu uma agressão do preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A confusão começou quando o preparador questionou o atacante por sentar no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha (o Rubro-Negro ainda tinha uma substituição disponível). O camisa 9 retrucou e, em seguida, foi agredido.

Após a saída do estádio, Pedro foi a uma delegacia em Belo Horizonte para prestar queixa e realizar exame de corpo de delito. Pablo Fernández foi prestar depoimento acompanhado de Marcos Braz, vice-presidente do clube na época.

Pedro de volta aos treinos após agressão de auxiliar de Sampaoli (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Posteriormente, Pablo Fernández foi demitido do Flamengo. Sampaoli seguiu no cargo.

David Luiz revela conversa sincera com Pedro: 'Se eu fosse treinador, não jogaria'

Em 2022, David Luiz teve uma conversa sincera com Pedro sobre o comportamento do centroavante durante os treinos. O zagueiro aconselhou o seu companheiro a melhor o desempenho nas atividades, e disse que, se ele fosse o treinador, Pedro não jogaria. David revelou esse momento em entrevista em março deste ano.

- O Pedro era um menino que as dores do passado ainda o doíam. A primeira coisa que falei com ele foi: “Limpa seu coração e faz de novo”. Lembro de uma frase que falei com ele tomando café: “Pedro, eu sou seu amigo, te amo e te admiro como jogador, mas, se eu fosse o treinador hoje, você também não jogaria”. Ele ficou bravo comigo, ficou dois dias sem falar, mas entendeu que precisava se dedicar mais, ser mais focado nos treinos e terminou como Rei da América. Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz - iniciou David Luiz, em entrevista ao "Ge".

David Luiz ao lado de Pedro no Ninho do Urubu (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real