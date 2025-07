A vitória do Flamengo por 2 a 0 diante do São Paulo no Maracanã, neste sábado (12), ficará na memória de Jorginho. Afinal, essa foi a primeira vez que o jogador esteve em campo profissionalmente no Brasil, uma vez que foi para a Europa muito novo. Após o triunfo, que contou com mais de 67 mil torcedores no estádio carioca, o ítalo-brasileiro detalhou o seu sentimento.

- Foi algo muito especial poder sentir a energia, a paixão dessa torcida, da Nação. Algo incrível, muito emocionante para mim, para minha família, para os meus amigos que estão aqui também. Então, foi algo muito especial poder entrar com um dos meus filhos hoje - disse Jorginho, que fez mais uma grande partida pelo Flamengo.

Jorginho em conversa com o técnico Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Lições que a gente tem que continuar trabalhando da maneira que a gente vem fazendo, trabalho duro e continuar correndo bastante, pressionando e acreditando no que a gente vem fazendo porque demonstramos mais uma vez que a gente tem um grupo com muita competitividade. Então, é continuar nesse caminho - completou o meia.

Como foi a vitória do Flamengo, de Jorginho

O Flamengo entrou em campo buscando a liderança isolada do Brasileirão e disposto a provar que a queda no Mundial de Clubes não vai impactar o restante da temporada. Sem Gerson, vendido, e Pedro, que não foi relacionado, Filipe Luis escalou um ataque rápido, com Gonzalo Plata, Luis Araújo e Bruno Henrique.

Sem Lucas e Luciano, Hernán Crespo optou por escalar um time cauteloso em seu retorno ao São Paulo. Assim, o Tricolor teve três zagueiros e três volantes, com Oscar fazendo companhia para André Silva no ataque.

A estratégia do time paulista não deu certo no primeiro tempo. O Flamengo tomou conta das ações ofensivas, mas sem conseguir criar muitas chances de gol. O São Paulo não conseguia controlar o jogo, nem segurar a bola no campo de ataque, proporcionando ao Flamengo ficar rondando a área.

Aos 20 minutos, o primeiro susto veio após chute de Léo Ortiz, que acertou a trave. E o Tricolor ainda deu sorte, pois a bola bateu nas costas do goleiro Rafael e saiu.

O São Paulo ensaiou tentar uma pressão na saída de bola do time carioca, sem sucesso. Rafael voltou a salvar o São Paulo no fim do primeiro tempo, aos 41, em novo chute de Léo Ortiz, que ele espalmou, e aos 45, impediu o gol de Wesley ao desviar a bola que tinha destino certo.

A etapa final começou com o mesmo roteiro. O Flamengo seguia pressionando, sem deixar o São Paulo sair para o campo de ataque. Pouco após o início do segundo tempo, um lance assustou todos no Maracanã. Em um choque entre Ayrton Lucas e Enzo Díaz, o jogador do Flamengo sofreu um corte profundo na perna e precisou sair para levar pontos no local. E será reavaliado para saber a extensão da lesão.

Aos 17 minutos, Luiz Araújo destravou o jogo com um golaço de fora da área. Após o gol, Crespo trocou Marcos Antônio e Pablo Maia por Ferreirinha e Bobadilla. As alterações fizeram o time ter um pouco mais de posse de bola no campo de ataque, mas o time não conseguia criar perigo para o gol de Rossi.

A última tentativa de Crespo foi colocar Ryan Francisco no lugar de André Silva. A Alteração deu ao time mais opções, só que não foi o suficiente para conseguir o empate. E ainda foi castigado no fim, com um gol de Wallace Yan nos acréscimos após rebote de Rafael.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista. No mesmo dia, mais cedo, o Flamengo vai até a Baixada Santista enfrentar o Santos.

