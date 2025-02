Matheus Cunha não sofre gols em 55% dos jogos pelo Flamengo

Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, Matheus Cunha não foi vazado em seu 3º jogo disputado no Campeonato Carioca pelo Flamengo. Com isso, o atleta atingiu a marca de 55,5% de partidas sem sofrer gols pelo Rubro-Negro.

Desde a sua chegada no Mais Querido, o goleiro participou de 54 jogos, mas atingiu a marca de 30 confrontos sem sofrer gols na última quarta-feira (12). Aos 23 anos, Matheus Cunha busca provar seu valor para lutar pela titularidade no Rubro-Negro.

Diante do Botafogo, o atleta realizou quatro defesas ao longo do duelo, tendo parado Igor Jesus, centroavante da Seleção Brasileira, Savarino e Alex Telles. O goleiro foi peça chave e um dos responsáveis por colocar o Rubro-Negro na liderança do estadual.

Neste sábado (15), o Flamengo encara o Vasco, mas a expectativa é de que Rossi seja titular no clássico. No entanto, Matheus Cunha deve brigar pela vaga diante do Maricá, pela última rodada da Taça Guanabara.

Matheus Cunha no Flamengo em 2024

Além de ter atuações segurar em 2025, Matheus Cunha foi peça chave no Flamengo em 2024 durante a campanha da Copa do Brasil. O goleiro foi titular em seis partidas contra Amazonas, Palmeiras e Bahia, tendo sofrido apenas um gol na competição.

