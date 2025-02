O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Léo Ortiz foi o autor do gol no segundo tempo da partida que terminou com briga de jogadores após o apito final. Barboza, Cleiton e Gerson foram expulsos. Barboza levou um soco de Cleiton e deixou o campo com a boca sangrando e a camisa manchada de sangue.

Com o resultado, o Rubro-Negro assume a liderança da competição, e enfrenta o Vasco, no sábado (15), às 21h45 (de Brasília). Já o Botafogo pega o Boavista, a partir as 17h (de Brasília), e precisa vencer para se manter vivo no estadual.

Como foi a partida?

Assim como nas arquibancadas do Maracanã, o primeiro tempo começou com uma superioridade notável do Rubro-negro. Em poucos minutos, o Flamengo já havia chegado pelo menos três vezes com perigo ao gol de John. O goleiro alvinegro, por outro lado, foi importante para manter o placar zerado durante a pressão rubro-negra. O Botafogo demorou para se encontrar na partida, e até simples trocas de passe se tornaram um problema durante os minutos iniciais. Aos nove minutos, Juninho sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído por Bruno Henrique. Apesar de boas arrancadas da equipe de Filipe Luís, com Wesley sendo bem acionado, a partida se concentrou no meio de campo e sem muitas emoções, com o Glorioso finalizando apenas uma vez ao gol, com Alex Telles.

Gerson e outros jogadores do Flamengo brigam com Barboza e jogadores do Botafogo durante o clássico no Maracana pelo Campeonato Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O segundo tempo começou mais animado, e a superioridade do Flamengo durante a partida se fez valer no placar. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Danilo apareceu livre na segunda trave, cabeceou para o meio da área e Léo Ortiz estufou as redes. Com a vantagem, o Rubro-Negro apenas administrou a partida e manteve a posse de bola. Já o Botafogo, que pouco fez durante os 90 minutos, sentiu o gol e mal esboçou uma reação para reverter o placar. Carlos Leiria mudou grande parte do time nas substituições, colocando sangue novo em campo, mas as modificações não surtiram efeito. Alex Telles foi o destaque por parte do Alvinegro. Os minutos finais foram de dar sono. Jogo concentrado no meio de campo, com passes lentos e pouca movimentação, mas o Flamengo se manteve mais perto de marcar o segundo do que o Botafogo de conseguir o empate.

Briga, socos e expulsões

Ao apito final, houve confusão generalizada no centro do gramado. Inicialmente, Alexander Barboza e Cleiton se estranharam e trocaram socos ainda em campo. O zagueiro alvinegro acabou expulso pela arbitragem. O árbitro Bruno Mota apresentou mais outros dois cartões vermelhos, para Cleiton, que acertou um soco em Barboza, e Gerson.

Com o resultaldo, o Flamengo chega a 17 pontos, empatando com o Volta Redonda, mas assume o topo da tabela pelo saldo de gols. Já o Botafogo se mantém com 12 pontos, na sexta colocação, e se complica na reta final do Carioca.

O que vem por aí?

Agora, o Flamengo tem mais um clássico pela frente, e enfrenta o Vasco no próximo sábado (15), no Maracanã, às 21h45m (de Brasília) para se manter no topo da tabela. Já o Botafogo encara o Boavista, no mesmo dia, às 17h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Botafogo - Libertadores

CAMPEONATO CARIOCA - 7ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Léo Ortiz, 9'/2ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Luiz Araújo (Flamengo); De la Cruz (Flamengo); Allan (Flamengo); Gregore (Botafogo); Marlon Freitas (Botafogo); Bruno Henrique (Flamengo); Alexander Barboza (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: Alexander Barboza (Botafogo); Cleiton e Gerson (Flamengo)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Varela; Allan (Evertton Araújo), De la Cruz (Gerson), Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Juninho (Bruno Henrique) e Cebolinha (Pulgar)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula), Marlon Freitas; e Allan (Newton); Savarino, Matheus Martins (Rafael Lobato) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito, Hugo Filemon Soares Pinto (assistentes) e Thiago Ramos Marques (quarto árbitro)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

