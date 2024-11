Marcos Braz se pronuncia sobre investigação envolvendo Bruno Henrique

Marcos Braz se pronuncia sobre o caso Bruno Henrique - Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Publicada em 05/11/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, se pronunciou sobre a investigação envolvendo Bruno Henrique por um possível envolvimento em manipulação de apostas. No embarque da delegação rubro-negra para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (05/11), para a partida contra o Cruzeiro, Braz informou que o clube já sabia do tema por conta da Fifa e do STJD, que arquivou uma investigação sobre o assunto.

- O Flamengo, não nessa investigação, foi comunicado pela Fifa um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou ao atleta. Ele deu as explicações pertinentes. A gente enviou para o STJD. Acredito que o STJD deva ter investigado, analisado as respostas, os lances. Arquivou o processo. Também tivemos essa informação, e isso foi passado para a CBF. Parece que a CBF passou para as autoridades sobre isso - iniciou o dirigente.

Marcos Braz, VP de Futebol do Flamengo, fala sobre o caso Bruno Henrique - Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

- E, em um segundo momento, que ninguém tinha acesso, porque estava em segredo de justiça deflagrou essa operação. O Flamengo não sabia de nada nesse segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, é o que tem mais interesse de que se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo. O Flamengo estará contribuindo da forma como for possível em que a Justiça necessite. Dará também apoio ao atleta, pelas relações humanas e pela presunção da inocência. E, agora, com muita calma e tranquilidade aguardar - completou Braz.

Marcos Braz detalha conversa com Bruno Henrique na manhã desta terça

O dirigente detalhou a conversa que teve com o camisa 27 logo após a presença de autoridades no imóvel do jogador, no Ninho do Urubu e na Gávea, além de outros locais.

- Quando ele chega no CT, eu converso com ele com mais uma pessoa. A gente pergunta como ele estaria para o jogo de amanhã. Conversei com Filipe Luís algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele. E treinou normalmente, seguiu suas atividades normalmente. Ele estava muito tranquilo, dizendo que não tem absolutamente nada com isso, que tem o maior interesse de entender o que aconteceu, e claro que estará pronto para a Justiça em qualquer situação que ele terá que dar explicações daqui para frente - explicou.

Entenda o cenário

Bruno Henrique é investigado por ter forçado cartões no confronto com o Santos, realizado no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o camisa 27 foi amarelado após cometer falta em Soteldo e recebeu o cartão vermelho por reclamação relacionada ao lance, já nos acréscimos da segunda etapa.

Assim, mais de 50 policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em cinco locais distintos, sendo quatro em Minas Gerais (Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves), somados ao Rio de Janeiro. Investigações apontam que familiares do atleta e um grupo de apostadores fizeram apostas para o atacante tomar cartões em partida contra o Santos, em novembro de 2023.

Os familiares do jogador tiveram seus nomes divulgados. São eles: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) estão envolvidos no caso. Ex-jogadores e atletas amadores em Belo Horizonte também estão sob a mira das apurações da Polícia Federal.