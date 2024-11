Flamengo terá desfalques importantes para partida contra o Cruzeiro

Filipe Luís durante partida do Flamengo - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou, no início da tarde desta terça-feira (5), que cinco titulares não viajarão com a delegação para a partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. São eles: Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Independência.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que cinco atletas não viajarão para Belo Horizonte nesta terça-feira (5). São eles: Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Os jogadores permanecem no CT Ninho do Urubu em tratamento no DM rubro-negro", publicou o perfil do Flamengo.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante partida pelo Brasileirão - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

A ideia da comissão técnica é preparar esses atletas para o jogo contra o Atlético-MG no domingo, pelo compromisso de volta da final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Mais Querido bateu o time mineiro por 3 a 1. Ou seja, em Belo Horizonte, no domingo, a equipe do técnico Filipe Luís pode perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça.

Como está o Flamengo no Brasileirão

O Flamengo, mesmo focado na Copa do Brasil, não quer marcar bobeira no Brasileirão. Afinal, precisa pontuar para diminuir a distância para o líder Botafogo. Atualmente, o Rubro-Negro é o quarto colocado, com 55 pontos. O rival carioca, que nesta terça encara o Vasco, tem 64.

No último compromisso pelo Brasileirão, o Mais Querido empatou com o Internacional, fora de casa, por 1 a 1.