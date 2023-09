- O Flamengo é forte no Maracanã, mas fora também porque tem um time muito bom. O ambiente não é legal, mas as forças ocultas que imergem no Rio... Se você pula no Rio, toma banho. Mas você não pula num Rio onde tem piranha porque pode te pegar. A mordida não está lá, a mordida pode vir aqui no Morumbi. - acusou.